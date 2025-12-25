قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فتح باب التظلمات لمسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف

حاتم نبيل
حاتم نبيل
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بالأزهر الشريف للمراحل التعليمية (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، 

 بوابة الوظائف الحكومية

وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:
https://jobs.caoa.gov.eg.

فتح الجهاز باب التظلمات


ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلمات اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين، كما سيتم فتح باب ترتيب الرغبات أيضًا من الغد الموافق 26 ديسمبر 2025 حتى 8 فبراير 2026، بما يتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ترتيب رغباتهم وفق المحافظات التي لم تُستكمل فيها الوظائف المطلوبة.


وأوضح رئيس الجهاز أن آلية ترتيب الرغبات تمنح المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني، ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف في محافظاتهم، فرصة الانتقال للمرحلة التالية من المسابقة في محافظات أخرى لم تُستكمل فيها الوظائف المطلوبة.


وأضاف أن الجهاز أتاح لهؤلاء المتقدمين حرية اختيار المحافظة المناسبة من بين المحافظات المتاحة لشغل الوظائف الشاغرة، على أن يقوم كل متقدم بترتيب هذه المحافظات وفقًا لرغباته على موقع بوابة الوظائف الحكومية.


أما بالنسبة للمتقدمين الذين سيتم إدراجهم في قائمة الانتظار للمسابقة، فمن المقرر الإعلان عن ترتيبهم بعد الانتهاء من فحص رغبات جميع المتقدمين.


جدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعلن عن المسابقة في 30 أبريل 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 15 إلى 29 مايو 2025، أعقبها عقد الامتحانات الإلكترونية في المواعيد المقررة.
ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسيدات والسادة المتقدمين متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الواردة عليه بشأن الخطوات التالية للمسابقة، لضمان حسن سير الإجراءات.

وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات الأزهر الشريف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف بوابة الوظائف الحكومية الامتحان الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا ام نيسان سنترا 2026

أيهما تفضل .. تويوتا كورولا أم نيسان سنترا 2026؟.. مواصفات وأسعار

بيجو 5008 موديل 2026

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

حلال المواقف المفاجأة ..تعليمات الضغط على فرامل السيارة بالطرق السريعة

بالصور

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. شاهد آخر ظهور لهما معا

لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد