ديني

بإجمالي 700 متدرب.. الأزهر يختبر الدفعة الثالثة تمهيدًا للعمل برواق القرآن الكريم

محمد صبري عبد الرحيم

عقد الجامع الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الاختبارات النهائية لمتدربي الدفعة الثالثة من خريجي الأزهر الشريف، وذلك تمهيداً للاستعانة بهم في العمل برواق القرآن الكريم بفروع الرواق الأزهري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار السعي الدؤوب لتطوير منظومة التحفيظ ونشر المنهج الأزهري الوسطي.

وشهدت الاختبارات إقبالًا وتنظيمّا دقيقًا، حيث تقدم لها 700 متدرب، خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف استمر لمدة شهرين متواصلين تحت إشراف "مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم" بالجامع الأزهر، حيث لم تقتصر فترة الإعداد على الجانب المهاري فقط، بل شملت مراجعة شاملة للقرآن الكريم كاملاً، إضافة إلى مراجعة المتون المرتبطة بالتجويد والقراءات، كما تضمن البرنامج محاضرات مكثفة في مجالات العقيدة والتربية، لضمان تخريج معلم يتمتع بحصانة فكرية وتربوية تؤهله للتعامل مع مختلف الفئات العمرية في أروقة المحافظات.

وشملت الاختبارات؛ اختبارات مميكنة بالصوت والصورة لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع مراعاة أحكام التجويد والأداء، ولجان فكرية لاختبار العلوم التربوية، لضمان امتلاك المتدرب مهارات التواصل والتدريس الحديثة، إضافةً إلى اختبار في العقيدة الإسلامية لضمان سلامة الفكر والمنهج.

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، قائلاً: "إن هذه الاختبارات تأتي تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، بضرورة انتقاء أفضل الخريجين من الأزهر للقيام بمهمة تحفيظ كتاب الله، ونحن لا نبحث عن الحفظة فقط، بل نبحث عن المعلم القدوة الذي يحمل وسطية الأزهر وينقلها للأجيال الناشئة في جميع ربوع مصر، ليكون الأزهر الشريف دائما هو الملاذ الآمن لتعلم القرآن الكريم وفهمه فهمًا صحيحًا.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أهمية هذه الدفعة في سد العجز وتلبية الإقبال المتزايد على الأروقة بالمحافظات، مضيفًا أن الجامع الأزهر يعمل وفق خطة منهجية تبدأ من التدريب والتطوير وتنتهي بالاختبار والتقييم، وأن المتدربين الذين يؤدون اختباراتهم اليوم هم نتاج جهد كبير بذله مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن، وسوف يتم توزيع المجتازين منهم على فروع الرواق الأزهري بالجمهورية، لضمان تقديم خدمة مجانية متميزة تليق بمؤسسة الأزهر الشريف.

الجامع الأزهر الأزهر الجامع الأزهر الشريف الاختبارات النهائية متدربي الدفعة الثالثة خريجي الأزهر الشريف العمل برواق القرآن الكريم رواق القرآن الكريم الرواق الأزهري

