التزم بها يوميا.. عالم أزهري يقدم روشتة علاجية للوقاية من السحر والحسد

قدم الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، روشتة علاجية للوقاية من السحر والحسد، قائلاً "هناك أشياء عليك أن تلتزم بها للوقاية من السحر والمس والحسد".

كيفية الوقاية من السحر والحسد

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد أن كل شخص عليه أن يلزم الوضوء لأنه سلاح المؤمن، وأن يؤدي الصلاة في وقتها، ويلتزم بأذكار الصباح والمساء لأن بها طاقة قوية لا تقاوم، وقراءة القرآن الكريم، وسماع الرقية الشرعية، وسماع آيات إبطال السحر وقراءة المعوذتين".

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل مواطن عليه عدم الخوف من كلمة سحر، لأن هناك أشخاصا توهم الآخرين لحصد الكثير من الأموال.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص الدجالين يكونون على علاقة بجن كافر، ويستطيع من خلاله تصور الأمور، وتجعل الأشخاص تذهب له، وتدفع لهم الأموال التي يطلبونها.

3 أدعية عن النبي للشفاء والوقاية من الحسد

وعن كيفية الوقاية من الحسد، كشفت دار الإفتاء عن طرق علاج الحسد ودعاء الشفاء والوقاية من الحسد التي وردت عن النبي ومنها:

كان صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ».

كما ورد عن النبي أنه كان يقول أيضًا: «أعوذ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» أخرجه البخاري.

وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي لما شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعًا يجده في جسمه منذ أسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» رواه مسلم.

حكم العلاج من الحسد بالرقية الشرعية

وفي هذا السياق، أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود ومجرب وموجود في السنة والبخاري، وأن من يقول إن الرقية الشرعية طقس عبادي وليس علاجا فهم أمرا غير صحيح.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات سابقة له، أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم، موضحًا أنه لا يشبه صحيح البخاري بالقرآن الكريم، لكن صحيح البخاري به السنة النبوية.

وأشار إلى أن القرآن الكريم وصل إلينا عن طريق التواتر، وكذلك السنة النبوية تم نقلها بالتواتر أيضًا، ولذلك لا يمكن لأحد أن يشكك في السنة، أو ما جاء بصحيح البخاري.

دعاء الشعراوي لفك السحر

«اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، بعد أن تقول دعاء فك السحر لايمكنهم الله منك، لكن إن استجبت لهم وذهبت لهم، يقولون: سنحل لك، وبالفعل يحل لك مرة، لكن إن ابتعدت عنه "يعقد لك" حتى تذهب إليه مرة ثانية».

مشروعية الرقية الشرعية

بسم الله أرقيك، من كل شيءٍ يؤذيك، من شرّ كلّ نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مراتٍ. بسم الله يبْريك، ومن كل داءٍ يشفيك، ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد، وشرّ كلّ ذي عينٍ.

-بسم الله (ثلاثًا) أعوذ بالله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر؛ سبع مراتٍ.

- أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا

-أعوذ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ وكلّ عينٍ لامةٍ.

- أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرّاتٍ.

- اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ.