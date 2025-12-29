والد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة مؤخرًا، تحولت لحظة فرح إلى مأساة بعد أن فقدت الطفلة 'رقية' حياتها إثر تعرضها لإصابة بطلق ناري اخترق رأسها أثناء وجودها داخل شرفة منزلها، حيث كانت مطمئنة بين أفراد أسرتها، قبل أن تستقر الرصاصة في جسدها الصغير.

وكشف والد رقية، المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة البراجيل»، تفاصيل جديدة ومؤثرة عن الحادث، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن لعقل أو قلب أن يستوعبه، مشيرًا إلى أن الواقعة تركت جرحًا غائرًا في نفوس الأسرة بأكملها.

وأضاف والد رقية، خلال لقائه مع نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الزفاف شهد حضور أكثر من 150 شخصًا من الرجال والنساء، بينهم كبار سن وأشخاص محترمون، ولم يكن هناك أي مؤشرات على وجود مشكلات أو توترات قد تؤدي إلى ما حدث.

وأوضح أن موكب الزفاف كان يسير بصورة طبيعية، قبل أن يفاجأ الجميع بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء الزفة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحضور، وأسفر عن سقوط رقية، مؤكدًا أنها لم ترتكب أي ذنب، مطالبًا بالرحمة لها.

وأشار والد الضحية إلى أن أسرة المتهم فرت بالكامل من المنطقة عقب الواقعة، مؤكدًا أنه لا يعرف عن المتهم سوى اسمه الأول، ولم يسبق له التعامل معه أو رؤيته من قبل، موضحًا أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبيّن أن ما حدث كان صادمًا وغير مسبوق حيث ترك العريس عروسه وهرب.