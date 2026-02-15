نهال طايل: أول أجر في مشواري كان 8 آلاف جنيه.. وأول مكالمة كانت لوالدي ووالدتي

كشفت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة صدى البلد، عن كواليس حصولها على أول أجر في مسيرتها الإعلامية، مؤكدة أن اللحظة ما زالت عالقة في ذاكرتها حتى اليوم.

أول أجر تقاضته

وقالت نهال طايل إن أول أجر تقاضته كان 8 آلاف جنيه، مضيفة: “فاكرة أول ما قالولي يا نهال إنتِ أجرك 8 آلاف جنيه وهتقبضي يوم الحد الجاي، قولتلهم شكراً، وروحت استنيت المحاسب، قالي خدي فلوسك وامضيلي هنا”.



وأوضحت أنها شعرت بسعادة كبيرة في تلك اللحظة، معتبرة أن هذا المبلغ كان بمثابة بداية حقيقية لمشوارها المهني، خاصة أنه جاء بعد مجهود وتعب في بداية الطريق.

التواصل مع أسرتها

وأضافت أنها فور استلامها الراتب حرصت على التواصل مع أسرتها، قائلة: “كلمت بابا وماما وقلت لهم يا بابا يا ماما أنا أخدت مرتبي”، مشيرة إلى أنها اشترت لهما بعض الاحتياجات من هذا الأجر، وكان أكبر شعور لديها هو الامتنان والرغبة في توجيه الشكر لهما على دعمهما الدائم.

تحقيق الأحلام والطموحات

وأكدت الإعلامية أن البدايات تظل دائمًا الأكثر تأثيرًا في حياة الإنسان، لأنها تحمل أول خطوة نحو تحقيق الأحلام والطموحات، لافتة إلى أن دعم الأسرة كان ولا يزال الدافع الأكبر لاستمرارها ونجاحها في مجال الإعلام.