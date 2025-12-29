الأنفلونزا عادت.. الصحة: زيادة في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث سمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان هناك زيادة في معدلات الإصابة في الفيروسات التنفسية في هذا الوقت من العام، وهي متوقعة في مثل هذا الوقت من العام.

وقال حسام عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك إحساس عام بان الأعراض المرضية أشد، ولكنه لا يرجع لوجود فيروسات مختلفة، مؤكدا أن معدلات الإصابة بالفيروسات من نهاية عام 2019 حتى نهاية العام الماضي كانت الكورونا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأنفلونزا عادت لأن تكون الأكثر إنتشارا هذا العام، وأسباب شدتها هذا العام هو عدم إعتياد جسم الإنسان على هذا الفيروس منذ فترة طويلة، خاصة أن الكورونا كانت الأكثر شيوعا خلال الفترات الماضية.