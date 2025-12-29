قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
والد ضحية طلقة العريس: بنتي ماتت وهي واقفة في البلكونة جنب أمها

مداخلة والد رقية
مداخلة والد رقية
محمد شحتة

قال مصطفى سيد، والد رقية شهيدة الطلقة الطائشة من عريس ليلة الزفاف في البراجيل، إن ضرب النار في الأفراح أنا نسيته ومكنتش أتوقع إن حد لسه بيعمل كده، احنا صعايدة والموضوع ده اختفي من عندنا.

وتابع مصطفى سيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون": أنا مشفتش حد بيجي من القاعة وبيعمل دخلة قدام البيت، وبنتي أول ما سمعت الزغاريد خرجت في البلكونة تتفرج على الفرح.

وأضاف أن العريس ضرب الرصاصة وجت في بنتي وهيا واقفة في البلكونة جنب والدتها، وبعدين العريس طلع الشقة بتاعه ونزل يهرب ومحدش جالي خالص ومحدش عبرني من أهل الفرح.

واستكمل: عرفت بعد كده ان العريس بيدي الطبنجة لشقيقه عشان يهربها، ووزارة الداخلية عملت شغل كبير جدا، والتحقيقات شغالة حاليا من مباحث أوسيم.

الطفلة رقية الطلقة الطائشة عريس البراجيل هروب عريس ليلة الزفاف احتفال العريس

