والد ضحية طلقة العريس: بنتي ماتت وهي واقفة في البلكونة جنب أمها

قال مصطفى سيد، والد رقية شهيدة الطلقة الطائشة من عريس ليلة الزفاف في البراجيل، إن ضرب النار في الأفراح أنا نسيته ومكنتش أتوقع إن حد لسه بيعمل كده، احنا صعايدة والموضوع ده اختفي من عندنا.

وتابع مصطفى سيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون": أنا مشفتش حد بيجي من القاعة وبيعمل دخلة قدام البيت، وبنتي أول ما سمعت الزغاريد خرجت في البلكونة تتفرج على الفرح.

وأضاف أن العريس ضرب الرصاصة وجت في بنتي وهيا واقفة في البلكونة جنب والدتها، وبعدين العريس طلع الشقة بتاعه ونزل يهرب ومحدش جالي خالص ومحدش عبرني من أهل الفرح.

واستكمل: عرفت بعد كده ان العريس بيدي الطبنجة لشقيقه عشان يهربها، ووزارة الداخلية عملت شغل كبير جدا، والتحقيقات شغالة حاليا من مباحث أوسيم.