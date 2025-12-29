قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
زيلينسكي: محاولة اغتيال بوتين كذبة.. روسيا تبحث عن ذريعة لمهاجمة كييف
تراجع أسعار الذهب محليا وعالميا مع ارتفاع الدولار وجني الأرباح قبيل نهاية العام
تحقيقات وملفات

فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية

فرحة تحولت إلى مأساة.. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تودي بحياة الطفلة رقية
فرحة تحولت إلى مأساة.. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تودي بحياة الطفلة رقية
ياسمين القصاص

رصد مقطع فيديو لحظة قيام عريس في منطقة أوسيم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء الزفة، ما أسفر عن مقتـ ل الطفلة رقية، التي كانت تقف في بلكونة شقة أسرتها بالطابق الثالث لمتابعة الاحتفال.

وأظهر الفيديو العريس وهو يرقص حاملا السلاح ويطلق النار ابتهاجا بالزفة، قبل أن تصيب إحدى الطلقات الطفلة، ما أدى إلى سقوطها ومفارقتها الحياة. 

وسارع والدها بحمل جسدها والتوجه بها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابة.

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة

وتباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة الجيزة التحقيق في الواقعة لكشف تفاصيل الحادث وملابساته، كما قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بفحص كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث، إلى جانب الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان المشاركين في الزفة.

وأكد الشهود أن العريس أطلق أعيرة نارية في الهواء احتفالا بالزفة، وفوجئوا بعد ذلك بصراخ صادر من شقة بالطابق الثالث، قبل أن يتبين لهم مصرع الطفلة التي كانت تقف في بلكونة الشقة تتابع الاحتفال.

قرارات النيابة بشأن الجثمان والتحريات

قررت جهات التحقيق تشريح جثمان الطفلة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء من التشريح، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وبدأت في مباشرة التحقيقات الرسمية.

الاستماع لأقوال والدة الطفلة رقية

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال والدة الطفلة رقية، التي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري في منطقة البراجيل بأوسيم، وأفادت بأن ابنتها كانت تقف في بلكونة الشقة بالطابق الثالث لمشاهدة زفة عروسين تقطن شقتهما بالطابق الأول من العقار.

وأوضحت أنه قبل دخول العروسين إلى العقار، أطلقت أعيرة نارية احتفالا بالزفة، لتصيب إحدى الطلقات رأس ابنتها، فسقطت غارقة في دمائها، وفارقت الحياة في الحال.

كما واصل رجال المباحث الاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتمكنوا من تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة.

عم الضحية يروي تفاصيل الحادث

كشف عم الطفلة المجني عليها أن المتهم سلم نفسه إلى مركز شرطة أوسيم، موضحا أن ابنة شقيقه كانت تقف في بلكونة الشقة بالطابق الثالث لمشاهدة زفة عروسين يقيمان في الطابق الأول من العقار ذاته.

وأشار إلى أنه قبل دخول العروسين إلى العقار، أطلق العريس أعيرة نارية، ما أدى إلى إصابة الطفلة رقية بطلق ناري في الرأس، أنهى حياتها أمام أعين والدتها.

وأضاف ربيع البرديسي، عم المجني عليها، أن الفرح تحول إلى جريمة بسبب إطلاق رصاصة حية من شخص، على حد وصفه، لا يدرك معنى الروح ولا براءة الطفولة ولا ألم الأم.

وأكد أن الطفلة فارقت الحياة بين يدي والدتها، معتبرا أن ما حدث جريمة قتل واستعراض سلاح واستهتار بالأرواح، واختتم حديثه قائلا:
"حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يوجد وجع سيمر، ولا دم طفلة سيضيع، ولا حق رقية سيسقط".

تفاصيل البلاغ الرسمي بالواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل طفلة في منطقة البراجيل بأوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تدعى رقية مصطفى، وتبلغ من العمر 11 عاما.

وتبين أنه أثناء وقوفها في بلكونة شقة أسرتها بالطابق الثالث لمشاهدة حفل زفة عروسين أمام العقار، أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية ابتهاجا بالزفة، ما أدى إلى إصابتها بطلق ناري أسفر عن سقوطها ومفارقتها الحياة أمام والدتها.

تحديد المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، ويجري تكثيف التحريات لكشف مزيد من تفاصيل الحادث، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود. 

كما تم نقل جثمان الطفلة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة استكمال التحقيقات.

