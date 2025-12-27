إعلام سوري: مقتل عنصر ينتمي لوزارة الدفاع إثر إطلاق نار من قبل مجهولين في حلب

أفاد إعلام سوري، بمقتل عنصر من وزارة الدفاع إثر إطلاق نار من قبل مجهولين في حلب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت قناة الإخبارية السورية قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة .

وشهدت سوريا بالأمس حادث تفجير مسجد الإمام على بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص حيث نجم عنه مقتل وإصابة العشرات .

وأعلن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور نجيب النعسان ارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص إلى 8 أشخاص، و18 مصاباً، وذلك في حصيلة غير نهائية بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية .