تنازل عن الأراضي.. مصطفى بكري: الوضع في سوريا مقلق للغاية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العالم العربي يواجه تحديات جسيمة منذ إسقاط العراق عام 2003، مشيرًا إلى أن هذا الحدث كان بداية مخطط الشرق الأوسط الكبير.

وتابع بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الوضع في سوريا حاليًا مقلق للغاية، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية السورية، وفقًا لتويتة على موقع إكس، عن خريطة دون الجولان والإسكندرونة، وهو ما اعتبره تنازلًا خطيرًا عن الأراضي.

وأضاف أن سوريا أصبحت في مهب الريح، مع تصاعد محاولات الانفصال والهجمات الإرهابية، مضيفًا: إسرائيل تتجول بحرية وتوسع نفوذها، والأرض العربية تضيع من بين أيدينا، وسوريا في مهب الريح.. وتنازلها عن الجولان والإسكندرونة يعني تنازلها عن كل شبر في الأرض.

وأكد بكري أن مصر بقيادتها الوطنية وجيشها العظيم استطاعت الصمود أمام هذه المخططات منذ 2011، مشيدًا بتضحيات الجيش والشرطة ومشدّدًا على ضرورة وقوف الشعب خلف القيادة العسكرية والأمنية لحماية الوطن.

