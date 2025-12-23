قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
المشاط: نتطلع إلى شراكات أوسع مع أرمينيا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
شوبير: مباراة زيمبابوي منحت محمد صلاح دفعة معنوية قوية
أخبار العالم

إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة

محمد على

يتواصل إرهاب المستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين ، من مواطني الضفة الغربية، الذين يعانون بشدة في وقت يتعرض فيه فلسطينيو غزة لإبادة جماعية.

تجريف أراضي زراعية

وأقدم مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، على تجريف أراضي زراعية  واقتلاع أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا بقضاء رام الله، مدمرين بذلك مجهود كبير للمزارعين الفلسطينيين بغية حرمانهم من جني ثمار محاصيلهم وتخريب ممتلكاتهم.

خلال ذلك جرى أيضا أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين، عقب اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا

وأفاد نادي الأسير ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا من مدينة دورا، جنوبي غرب محافظة الخليل، بعد اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين.

ومن بين المعتقلين: مازن ماهر أبو عطوان، محمد كامل الأطرش، إسلام شنان، إسماعيل أبو كته، ليث أبو كته، يزن جمال الأطرش، أيوب العواودة، وسامي امطير، إضافة إلى زياد أبو هواش، فلاديمير أبو هواش، علاء صابر أبو عطوان، محسن المسالمة، أنس العواودة، محمد قزاز، معاذ أولاد محمد، حكيم أبو هواش، حسن محمد أبو هواش ونجله محمد، شادي أبو هواش، سالم أبو هواش، وإبراهيم أبو هواش.

اعتقالات واقتحامات تطال الخليل ونابلس وطولكرم

كما طالت الاعتقالات خمسة فلسطينيين من بلدة دير الغصون شمالي طولكرم، وهم: جمال محمد بديع، الشيخ عايد جمعة، يوسف حاتم القب، أيهم عماد قطو، وعبد الغني خضر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة باقة الشرقية واعتقلت الشاب وحيد محمد خلف، إضافة إلى اعتقال الشاب رائد هرشة من بلدة قفين شمالي طولكرم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي أبو خديجة أثناء مروره عبر حاجز عسكري مفاجئ قرب المدينة. كما داهمت آليات الاحتلال مدينة نابلس عبر حاجز عورتا شرقي المدينة، واقتحمت بلدة بيتا جنوبها، وفتشت منازل المواطنين.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وبلدات جيوس شمال قلقيلية، وعزون شرقها، وسنيريا جنوبًا، إضافة إلى تفتيش واسع لمنازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

 

حاجز عورتا

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين، فجر الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مركبة مدنية قرب حاجز عورتا شرقي نابلس، ما أدى إلى انقلابها. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بينها إصابة بالرصاص في اليد، وإصابتان جراء انقلاب المركبة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج.
 

غزة .. لا وقف لصوت النار الإسرائيلي

فيما قالت شبكة العربية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بشكل كثيف جنوبي خان يونس.
وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 875 انتهاكاً لوقف إطلاق النار على مدى 73 يوماً، مما أسفر عن استشهاد 411 شخصاً وإصابة 1112 آخرين.

وبحسب المكتب الإعلامي، تم توثيق ما مجموعه 875 انتهاكاً خلال هذه الفترة، بما في ذلك 265 حادثة إطلاق نار مباشر على المدنيين، و49 عملية توغل بواسطة مركبات عسكرية في المناطق السكنية، و421 حالة قصف واستهداف مدنيين عزل ومنازلهم، و150 حادثة تتعلق بهدم وتدمير المنازل والمؤسسات والمباني المدنية.

إرهاب المستوطنين المستوطنين الصهاينة الفلسطينيين الضفة الغربية فلسطينيو غزة إبادة جماعية غزة محافظة الخليل مدينة دورا نابلس بلدة ترمسعيا قضاء رام الله

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

