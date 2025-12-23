قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
أخبار العالم

"الأسطول الذهبي" فئة ترامب .. هل الخوف من الصين سبب الإعلان عن "بارجة حربية" جديدة

ترامب
ترامب
محمد على

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن خطط لصناعة فئة جديدة من البوارج الحربية تُعرف باسم "فئة ترامب"، مما يمثل بداية لتوسيع نطاق بناء الأسطول البحري ويشير إلى زيادة التدقيق في شركات الوساطة الدفاعية بشأن تأخير الإنتاج وتجاوزات التكاليف.

الأسطول الذهبي

قال ترامب إن البوارج الجديدة ستكون أكبر وأسرع و"أقوى بمائة مرة" من أي بوارج تم بناؤها سابقاً، لتشكل محور ما أسماه "الأسطول الذهبي" الموسع الذي يهدف إلى ترسيخ الهيمنة البحرية الأمريكية.

قال ترامب إن البرنامج سيبدأ بسفينتين، ومن المتوقع أن يتوسع ليشمل ما بين 20 و25 سفينة. وستُطلق على أول سفينة من هذه الفئة اسم يو إس إس ديفاينت.

يمثل هذا الإعلان أحدث مثال على قيام الرئيس بإعادة صياغة جانب من جوانب الحكومة الفيدرالية بما يتناسب مع صورته. 

وقال ترامب، الذي سبق له أن انتقد مظهر السفن الحربية الأمريكية، إنه سيشارك شخصياً في تصميمها.

ذكر إن السفن ستزن أكثر من 30 ألف طن، أي أكبر من المدمرات الحالية، وستكون مجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشعة الليزر الموجهة.

قال ترامب"لم نقم ببناء سفينة حربية منذ عام 1994. ستكون هذه السفن المتطورة من بين أكثر سفن الحرب السطحية فتكًا ... باستثناء غواصاتنا" .

فيما قال وزير البحرية الأمريكية جون فيلان، الذي ظهر مع ترامب في فلوريدا للإعلان، إنه بالإضافة إلى حمل المدافع البحرية التقليدية، سيتم تجهيز البوارج الجديدة بصواريخ كروز نووية يتم إطلاقها من البحر.

بعض المسؤولين الأمريكيين

حذّر بعض المسؤولين الأمريكيين من أن عدم بناء سفن حربية جديدة في السنوات الأخيرة قد منح الصين، منافستها الاقتصادية والعسكرية، ميزةً. 

وقلل ترامب من شأن تأثير الصين على القرار، قائلاً إن التوسع كان "رداً على الجميع".

التأخيرات وتجاوزات الميزانية


قال ترامب إن التوسع البحري سيصاحبه ضغط متجدد على شركات المقاولات الدفاعية لتسريع الإنتاج وكبح التكاليف. 

وأضاف أنه سيلتقي مع كبرى شركات الدفاع الأسبوع المقبل لمعالجة التأخيرات وتجاوزات الميزانية، وبحث ما إذا كانت مكافآت المديرين التنفيذيين وعمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح تساهم في عدم تحقيق أهداف الإنتاج.

وقال ترامب: "لا نريد أن يحصل المسؤولون التنفيذيون على 50 مليون دولار سنوياً، وأن يوزعوا أرباحاً كبيرة على الجميع، وأن يقوموا أيضاً بعمليات إعادة شراء الأسهم" بينما يتراجع إنتاج طائرات إف-35 وغيرها من الطائرات النفاثة.

ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن الإدارة تخطط لإصدار أمر تنفيذي للحد من توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم ورواتب المديرين التنفيذيين لشركات المقاولات الدفاعية التي تتجاوز مشاريعها الميزانية المخصصة لها وتتأخر.

لطالما اشتكى ترامب ووزارة الدفاع من الطبيعة المكلفة والبطيئة والمتجذرة لصناعة الدفاع، ووعدوا بإجراء تغييرات جذرية من شأنها أن تجعل إنتاج المعدات الحربية أكثر مرونة.

ترامب بارجة حربية للبحرية الأسطول الذهبي الرئيس الأمريكي فئة ترامب البوارج الجديدة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

مبيعات السيارات في أوروبا

مبيعات السيارات في أوروبا تواصل الصعود للشهر الخامس

الأسهم الآسيوية

الأسهم الآسيوية ترتفع بشكل طفيف وسط تراجع زخم التداول بنهاية العام

ترامب

"الأسطول الذهبي" فئة ترامب .. هل الخوف من الصين سبب الإعلان عن "بارجة حربية" جديدة

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

