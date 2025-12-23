زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب قريبة جداً من تحقيق نتيجة حقيقية

صرح فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني إن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إنهاء ‌الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع روسيا أصبحت "قريبة جدا من نتيجة حقيقية"، و ذلك بحسب "العربية".





وقال مسؤولون في كل من أوكرانيا وروسيا إن ‌فريقيهما سيعودان إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.





وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من أوروبا، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين الأميركيين، بما في ‌ذلك اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا.





كما أجرى المفاوض الروسي كيريل ديمترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير ⁠بوتين، محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا.