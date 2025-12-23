قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
أخبار العالم

زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب قريبة جداً من تحقيق نتيجة حقيقية

فولوديمير زيلينسكي- الرئيس الأوكراني
هاجر رزق

صرح فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني إن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إنهاء ‌الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع روسيا أصبحت "قريبة جدا من نتيجة حقيقية"، و ذلك بحسب "العربية".


 

وقال مسؤولون في كل من أوكرانيا وروسيا إن ‌فريقيهما سيعودان إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.


 

وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من أوروبا، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين الأميركيين، بما في ‌ذلك اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا.


 

كما أجرى المفاوض الروسي كيريل ديمترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير ⁠بوتين، محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا.

