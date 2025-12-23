ترامب ينقلب على إعلامه: صحيفة نيويورك تايمز تهديد للأمن القومي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز بأنها تهديد للأمن القومي.

وفي وقت سابق ؛رفعت صحيفة نيويورك تايمز اليومية دعوى قضائية ضد البنتاجون ، في محاولة لإلغاء القواعد الجديدة التي فرضها وزير الدفاع بيت هيجسيث، والتي أدت إلى منع معظم وسائل الإعلام الرئيسية من دخول المبنى.

انتهاك حرية التعبير في البنتاجون

وأكدت نيويورك تايمز، أن هذه القواعد تنتهك أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، لأنها تمنح هيجسيث سلطة تحديد ما إذا كان ينبغي حظر مراسل أم لا.

وانسحبت وسائل إعلام مثل التايمز البريطانية من البنتاجون بدلاً من الموافقة على القواعد كشرط للحصول على اعتمادات صحفية.

وتضم غرفة الصحافة في البنتاجون الآن في الغالب وسائل إعلام محافظة وافقت على القواعد الجديدة.

وبدوره قال تشارلز ستادتلاندر، المتحدث باسم صحيفة التايمز، بعد رفع القضية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن: "هذه السياسة هي محاولة للسيطرة على التقارير التي لا تُعجب الحكومة".

ولم يُصدر البنتاجون أي رد فوري على طلب التعليق على الدعوى القضائية.

على الرغم من فقدانها لأوراق اعتمادها، واصلت وسائل الإعلام التي مُنعت من الوصول إلى البنتاجون تغطية أخبار الجيش الأمريكي.

ومع ذلك، قالت صحيفة التايمز إن منع الوصول إلى البنتاجون يُقيّد قدرة مراسليها على أداء عملهم ولأن السياسة الجديدة تمنح هيجسيث الحق في طرد المراسلين الذين يُعنون بقصص لا تُعجبه، حتى لو لم تتضمن معلومات سرية، فإن لها تأثيرًا مُخيفًا على الصحفيين، وفقًا لما ذكرته الصحيفة في أوراق المحكمة.

ويشعر المحامون بالقلق أيضًا من إمكانية فرض قيود مماثلة على وكالات فيدرالية أخرى.