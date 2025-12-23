قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
ترامب ينقلب على إعلامه: صحيفة نيويورك تايمز تهديد للأمن القومي

محمود نوفل

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز بأنها تهديد للأمن القومي.

وفي وقت سابق ؛رفعت صحيفة نيويورك تايمز اليومية دعوى قضائية ضد البنتاجون ، في محاولة لإلغاء القواعد الجديدة التي فرضها وزير الدفاع بيت هيجسيث، والتي أدت إلى منع معظم وسائل الإعلام الرئيسية من دخول المبنى.

انتهاك حرية التعبير في البنتاجون 

وأكدت نيويورك تايمز، أن هذه القواعد تنتهك أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، لأنها تمنح هيجسيث سلطة تحديد ما إذا كان ينبغي حظر مراسل أم لا.

وانسحبت وسائل إعلام مثل التايمز البريطانية من البنتاجون بدلاً من الموافقة على القواعد كشرط للحصول على اعتمادات صحفية.

وتضم غرفة الصحافة في البنتاجون الآن في الغالب وسائل إعلام محافظة وافقت على القواعد الجديدة.

وبدوره قال تشارلز ستادتلاندر، المتحدث باسم صحيفة التايمز، بعد رفع القضية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن: "هذه السياسة هي محاولة للسيطرة على التقارير التي لا تُعجب الحكومة".

ولم يُصدر البنتاجون أي رد فوري على طلب التعليق على الدعوى القضائية.

على الرغم من فقدانها لأوراق اعتمادها، واصلت وسائل الإعلام التي مُنعت من الوصول إلى البنتاجون تغطية أخبار الجيش الأمريكي.

ومع ذلك، قالت صحيفة التايمز إن منع الوصول إلى البنتاجون يُقيّد قدرة مراسليها على أداء عملهم ولأن السياسة الجديدة تمنح هيجسيث الحق في طرد المراسلين الذين يُعنون بقصص لا تُعجبه، حتى لو لم تتضمن معلومات سرية، فإن لها تأثيرًا مُخيفًا على الصحفيين، وفقًا لما ذكرته الصحيفة في أوراق المحكمة.

ويشعر المحامون بالقلق أيضًا من إمكانية فرض قيود مماثلة على وكالات فيدرالية أخرى.

