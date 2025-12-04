قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحيفة نيويورك تايمز تقاضي البنتاجون بسبب قواعد الإعلام الجديدة

نيويورك تايمز
نيويورك تايمز
ناصر السيد

رفعت صحيفة نيويورك تايمز اليومية دعوى قضائية ضد البنتاجون يوم الخميس، في محاولة لإلغاء القواعد الجديدة التي فرضها وزير الدفاع بيت هيجسيث، والتي أدت إلى منع معظم وسائل الإعلام الرئيسية من دخول المبنى.

انتهاك حرية التعبير في البنتاجون 

وأكدت نيويورك تايمز أن هذه القواعد تنتهك أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، لأنها تمنح هيجسيث سلطة تحديد ما إذا كان ينبغي حظر مراسل أم لا.

انسحبت وسائل إعلام مثل التايمز البريطانية من البنتاجون بدلاً من الموافقة على القواعد كشرط للحصول على اعتمادات صحفية.

تضم غرفة الصحافة في البنتاجون الآن في الغالب وسائل إعلام محافظة وافقت على القواعد الجديدة.

قال تشارلز ستادتلاندر، المتحدث باسم صحيفة التايمز، بعد رفع القضية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن: "هذه السياسة هي محاولة للسيطرة على التقارير التي لا تُعجب الحكومة".

ولم يُصدر البنتاجون أي رد فوري على طلب التعليق على الدعوى القضائية.

على الرغم من فقدانها لأوراق اعتمادها، واصلت وسائل الإعلام التي مُنعت من الوصول إلى البنتاجون تغطية أخبار الجيش الأمريكي.

وتصدرت هذه الوسائل التغطية الإعلامية خلال الأسبوع الماضي لقصص شككت في دور هيجسيث في الضربات العسكرية على قوارب تُقلّ مُهرّبي مخدرات مزعومين، بما في ذلك واحدة استُهدفت بضربة ثانية بعد رصد ناجين.

ومع ذلك، قالت صحيفة التايمز إن منع الوصول إلى البنتاجون يُقيّد قدرة مراسليها على أداء عملهم ولأن السياسة الجديدة تمنح هيجسيث الحق في طرد المراسلين الذين يُعنون بقصص لا تُعجبه، حتى لو لم تتضمن معلومات سرية، فإن لها تأثيرًا مُخيفًا على الصحفيين، وفقًا لما ذكرته الصحيفة في أوراق المحكمة.

يشعر المحامون بالقلق أيضًا من إمكانية فرض قيود مماثلة على وكالات فيدرالية أخرى.

خلال إحاطتها الإعلامية يوم الثلاثاء، قالت كينجسلي ويلسون، السكرتيرة الصحفية للبنتاجون، إن وسائل الإعلام العريقة لا تُفوّت.

وقالت ويلسون: "الشعب الأمريكي لا يثق بهؤلاء المروّجين لأنهم توقفوا عن قول الحقيقة".

وأضافت: "لذا، لن نتوسل إلى هؤلاء المروّجين القدامى للعودة، ولن نعيد بناء نموذج مُعطّل لمجرد إرضائهم".

طلبت العديد من وسائل الإعلام التي تصل تغطيتها إلى ملايين الأشخاص، بما في ذلك أسوشيتد برس وواشنطن بوست وسي إن إن، من البنتاجون الوصول إلى إحاطة ويلسون رُفض طلبها وأُبلغت بأنها مخصصة للصحافة المعتمدة فقط.

وتستشهد صحيفة التايمز بتعليق ويلسون حول "مروّجي الدعاية" كدليل على أن البنتاجون يُميّز ضد الصحفيين بسبب وجهات نظرهم. 

ترامب يعاقب أسوشيتد برس

هذه هي الحجة نفسها التي تستخدمها وكالة أسوشيتد برس لمنع الرئيس دونالد ترامب من منع صحفييها من حضور فعاليات المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة.

قضية أسوشيتد برس تشق طريقها حاليًا عبر النظام القضائي الفيدرالي.

يقول محامو صحيفة التايمز إنهم يعتقدون أن قضيتهم المتعلقة بالتمييز في وجهات النظر أقوى لأن صحفيي التايمز لم يعودوا يحملون أوراق اعتماد لدخول البنتاجون، بينما يُسمح لصحفيي أسوشيتد برس بدخول البيت الأبيض، ولكن ليس لحضور بعض الفعاليات هناك.

تُرفع قضية التايمز نيابةً عن الصحيفة وأحد مراسليها، جوليان إي. بارنز. وقد حُددت وزارة الدفاع الأمريكية، وهيجسيث، والمتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، كمدعى عليهم.

في بيان، قالت رابطة صحافة البنتاجون، وهي مجموعة تمثل الصحفيين الذين يغطون أخبار الوكالة، إنها تشعر بالتشجيع من "جهود التايمز لتعزيز وحماية حرية الصحافة".

صحيفة نيويورك تايمز البنتاجون نيويورك تايمز تقاضي البنتاجون قواعد الإعلام الجديدة انتهاك حرية التعبير صحيفة التايمز أخبار الجيش الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الأب وابنائه الأربعة

رعـ ـب على ضفاف الإبراهيمية.. حكاية أسرة خرجت ولم يعد منها سوى جثـ ـتين| هل أنهى الأب حياة أطفـ ـاله؟

ترشيحاتنا

يوسف محمد

بعد حادثة الطفل يوسف محمد .. هؤلاء الأكثر عرضة للغرق

شوربة القلقاس

طريقة عمل شوربة القلقاس بالخضار.. طعمها حلو

الكبد

انتبه.. تغيرات تظهر على الجلد مؤشر لأمراض الكبد

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد