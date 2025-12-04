صحيفة نيويورك تايمز تقاضي البنتاجون بسبب قواعد الإعلام الجديدة

رفعت صحيفة نيويورك تايمز اليومية دعوى قضائية ضد البنتاجون يوم الخميس، في محاولة لإلغاء القواعد الجديدة التي فرضها وزير الدفاع بيت هيجسيث، والتي أدت إلى منع معظم وسائل الإعلام الرئيسية من دخول المبنى.

انتهاك حرية التعبير في البنتاجون

وأكدت نيويورك تايمز أن هذه القواعد تنتهك أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، لأنها تمنح هيجسيث سلطة تحديد ما إذا كان ينبغي حظر مراسل أم لا.

انسحبت وسائل إعلام مثل التايمز البريطانية من البنتاجون بدلاً من الموافقة على القواعد كشرط للحصول على اعتمادات صحفية.

تضم غرفة الصحافة في البنتاجون الآن في الغالب وسائل إعلام محافظة وافقت على القواعد الجديدة.

قال تشارلز ستادتلاندر، المتحدث باسم صحيفة التايمز، بعد رفع القضية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن: "هذه السياسة هي محاولة للسيطرة على التقارير التي لا تُعجب الحكومة".

ولم يُصدر البنتاجون أي رد فوري على طلب التعليق على الدعوى القضائية.

على الرغم من فقدانها لأوراق اعتمادها، واصلت وسائل الإعلام التي مُنعت من الوصول إلى البنتاجون تغطية أخبار الجيش الأمريكي.

وتصدرت هذه الوسائل التغطية الإعلامية خلال الأسبوع الماضي لقصص شككت في دور هيجسيث في الضربات العسكرية على قوارب تُقلّ مُهرّبي مخدرات مزعومين، بما في ذلك واحدة استُهدفت بضربة ثانية بعد رصد ناجين.

ومع ذلك، قالت صحيفة التايمز إن منع الوصول إلى البنتاجون يُقيّد قدرة مراسليها على أداء عملهم ولأن السياسة الجديدة تمنح هيجسيث الحق في طرد المراسلين الذين يُعنون بقصص لا تُعجبه، حتى لو لم تتضمن معلومات سرية، فإن لها تأثيرًا مُخيفًا على الصحفيين، وفقًا لما ذكرته الصحيفة في أوراق المحكمة.

يشعر المحامون بالقلق أيضًا من إمكانية فرض قيود مماثلة على وكالات فيدرالية أخرى.

خلال إحاطتها الإعلامية يوم الثلاثاء، قالت كينجسلي ويلسون، السكرتيرة الصحفية للبنتاجون، إن وسائل الإعلام العريقة لا تُفوّت.

وقالت ويلسون: "الشعب الأمريكي لا يثق بهؤلاء المروّجين لأنهم توقفوا عن قول الحقيقة".

وأضافت: "لذا، لن نتوسل إلى هؤلاء المروّجين القدامى للعودة، ولن نعيد بناء نموذج مُعطّل لمجرد إرضائهم".

طلبت العديد من وسائل الإعلام التي تصل تغطيتها إلى ملايين الأشخاص، بما في ذلك أسوشيتد برس وواشنطن بوست وسي إن إن، من البنتاجون الوصول إلى إحاطة ويلسون رُفض طلبها وأُبلغت بأنها مخصصة للصحافة المعتمدة فقط.

وتستشهد صحيفة التايمز بتعليق ويلسون حول "مروّجي الدعاية" كدليل على أن البنتاجون يُميّز ضد الصحفيين بسبب وجهات نظرهم.

ترامب يعاقب أسوشيتد برس

هذه هي الحجة نفسها التي تستخدمها وكالة أسوشيتد برس لمنع الرئيس دونالد ترامب من منع صحفييها من حضور فعاليات المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة.

قضية أسوشيتد برس تشق طريقها حاليًا عبر النظام القضائي الفيدرالي.

يقول محامو صحيفة التايمز إنهم يعتقدون أن قضيتهم المتعلقة بالتمييز في وجهات النظر أقوى لأن صحفيي التايمز لم يعودوا يحملون أوراق اعتماد لدخول البنتاجون، بينما يُسمح لصحفيي أسوشيتد برس بدخول البيت الأبيض، ولكن ليس لحضور بعض الفعاليات هناك.

تُرفع قضية التايمز نيابةً عن الصحيفة وأحد مراسليها، جوليان إي. بارنز. وقد حُددت وزارة الدفاع الأمريكية، وهيجسيث، والمتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، كمدعى عليهم.

في بيان، قالت رابطة صحافة البنتاجون، وهي مجموعة تمثل الصحفيين الذين يغطون أخبار الوكالة، إنها تشعر بالتشجيع من "جهود التايمز لتعزيز وحماية حرية الصحافة".