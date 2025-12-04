مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواند والكونغو الديمقراطية

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، باتفاقية السلام التي وقعها اليوم الرئيس الرواندي بول كاجامي، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية

توقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية

وقال يوسف في بيان للاتحاد الأفريقي إن هذا التطور إنجاز هام في السعي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تقديره للدعم البناء الذي قدمته الولايات المتحدة، بما في ذلك المشاركة الشخصية للرئيس دونالد ترامب، الذي ساهم التزامه في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق هذه النتيجة كما أشاد بدولة قطر على دعمها الدبلوماسي، واستعدادها لدعم مبادرات السلام الأفريقية.

وأشاد بالقيادة الحاسمة والمستدامة التي جعلت هذه الاتفاقية ممكنة، وبالرئيس ترامب، ووجه الشكر أيضا إلى كما رئيس توجو فور غناسينغبي، على جهوده المتواصلة في تيسير العملية، ورئيس أنجولا جواو لورينسو، على جهوده السابقة في الوساطة، وللأدوار التكاملية التي اضطلع بها قادة جماعة شرق أفريقيا (EAC) وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) طوال العملية.

ودعا يوسف جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق بأمانة، نصًا وروحًا، بما يضمن أن تُصبح هذه اللحظة أساسًا للمصالحة والتعاون الإقليمي والسلام المستدام.

وأشار البيان إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تقف على أهبة الاستعداد لدعم الأطراف والآليات الإقليمية في دفع هذه العملية الحيوية قدمًا بما يعود بالنفع على شعوب جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والمنطقة ككل.