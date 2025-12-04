فيلم قصة الخريف يشارك في مهرجان الجزائر الدولي

يشارك الفيلم المصري “قصة الخريف” في مهرجان الجزائر الدولي في دورته الثانية عشر المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر 2025.



ينافس الفيلم في المسابقة الرسمية للافلام الطويلة ، بطولة أشرف مهدي ، يوسف عثمان ، عماد إسماعيل، بثينة الحجار، ماري جرجس، ندى الشاذلي، سحر أبو العز، كارول العقاد، جودة رياض، هبة قناوي، كريستين مجدي، تصميم ملابس أفنان زكريا غزالة، مدير تصوير محمود لطفي، إشراف فني وديكور ياسر الحسيني، تصحيح ألوان عطية أمين، مهندس صوت مهاب عز، تصميم الصوت والمكساج محمد صلاح، موسيقى تصويرية يوسف صادق.

“قصة الخريف” هو العمل الروائي الطويل الأول للمؤلف والمخرج كريم مكرم، الذي سبق له إخراج أفلام قصيرة وتسجيلية شاركت في مهرجانات محلية ودولية، ويطرح الفيلم موضوع الاغتراب والوحدة لعدة شخصيات من طبقات اجتماعية مختلفة.

و كان العرض العالمي الأول للفيلم بمهرجان خريبكة للسينما الأفريقية بدورته الخامسة و العشرين ثم عرض بمهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط الحادي و الأربعين حيث حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الفيلم المصري الطويل.



