الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت

كتب محمد عبدالله :

أحالت وزارة الداخلية كل المخالفات التي تم رصدها اليوم خلال العمليات الانتخابية خارج المقار إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقبوض عليهم.

وانتهي التصويت فى اليوم الثاني والأخير من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، 
وارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 200 طعن.

وعلى جانب آخر، لفظ المرشح سعيد عبدالواحد أنفاسه الأخيرة، في اليوم التالي من الانتخابات المقرر إقامتها يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، في الوقت الذي يتابع فيها إجراء انتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة.
وأعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالمرشح سعيد عبدالواحد، وفاته صباح اليوم الخميس، وكتب أحد القائمين عليها: «الحاج سعيد عبدالواحد في ذمة الله»، وسط حالة من الحزن الشديد التي انتابت أهالي المنطقة، الذين انهالوا بالدعاء له.
 


وجرت عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.
وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:
الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة
الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا
الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص
الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي
الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت
الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج
الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم
الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة
الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط
الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا
الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة
الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام
الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور
الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص
الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود
الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول
الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح
الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم
الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي
والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات القبض علي متهمين

