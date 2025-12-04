كشفت السلطات السورية اليوم الخميس، أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عضو مجلس الشعب السوري السابق عبد الرزاق بركات، بتهمة الضلوع في قمع التظاهرات السلمية في حمص عام 2011.

اعتقال عبد الرزاق بركات

وأصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا أكدت فيه توقيف عبد الرزاق بركات، العميد وعضو مجلس الشعب السابق، بعد عملية نفذها فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب.

وكان بركات يشغل منصب قائد شرطة مدينة حمص، قبل نقله لاحقاً إلى قيادة شرطة الطبقة وتعيينه عضواً في مجلس الشعب ضمن إطار "الجبهة الوطنية التقدمية".

وأشارت الداخلية السورية إلى أنه تمت إحالة عبد الرزاق بركات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولفتت وزارة الداخلية السورية إلى أن عمليات الاعتقال طالت شخصيات أمنية وعسكرية سابقة مرتبطة بحقبة النظام، بينهم خمسة ضباط رفيعي الرتبة في اللاذقية، بالإضافة إلى توقيف شخصيات ميدانية متهمة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في حلب وجبلة والرقة.