ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة

كشفت الفنانة ياسمين الخيام، ابنة القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، أن قرار تغيير اسمها الفني لم يكن خطوة سهلة، مؤكدة أنها اتخذته بدافع احترام اسم والدها ورغبتها في ألا يرتبط اسمه بأي شيء قد يسبب له الضيق أو يُحسب عليه دون وجه حق.

اختيار اسم جديد

وقالت الخيام إن والدها "مالوش ذنب في أي حاجة تخص حياتي الفنية"، مضيفة أن اختيار اسم جديد كان ضرورة للفصل بين مسيرتها الشخصية والفنية وبين الاسم الكبير لوالدها.

إسهامات علمية كبيرة

وأشارت إلى أن الراحل أحمد بهجت كان قد أهدى إليها كتابًا عن الشاعر والفيلسوف عمر الخيام، وخلال قراءتها اكتشفت أن الخيام كان "راجل موسوعي" وقدم إسهامات علمية كبيرة، وخاصة في مجال الحساب، بالإضافة إلى قصة حب شهيرة في حياته.

وأضافت: "قلنا يبقى ياسمين الخيام، علشان ما يبقاش ليا علاقة باسم والدي الشيخ الحصري وتبقى شخصية مستقلة".

وتحدثت ياسمين الخيام عن فترة زواجها، مؤكدة أنها كانت تحرص على عدم الظهور الفني احترامًا لزوجها، وقالت: "كنت حاسة بيه وبالغيور اللي في عنيه، وعلشان كده اتحريت إني ما أظهرش"، مشيرة إلى أن حياتها الخاصة كانت دائمًا أولوية لديها.