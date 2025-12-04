ياسمين الخيام: مؤسسة الحصري تقدم خدماتها للأحياء والمتوفيين دون تمييز وبعيدًا عن الأضواء

أكدت ياسمين الخيام أن مؤسسة الشيخ محمود خليل الحصري الخيرية لا تقتصر في دورها على تقديم الخدمات الاجتماعية للأحياء فحسب، بل تمتد رسالتها لتشمل رعاية المتوفين وتجهيزهم وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية.

وقالت "الخيام" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “معكم منى الشاذلي” إن المؤسسة تتولى منذ لحظة وفاة أي مستفيد أو أحد أبناء المنطقة جميع إجراءات الغُسل والتكفين، إلى جانب إقامة صلاة الجنازة داخل مسجد الحصري، وتوفير سيارة خاصة لنقل الجثمان، مضيفة: “اللي مش عنده مدفن، عندنا المدافن كمان المؤسسة لا تترك أحدًا بلا دعم أو سند”.

الخدمات الاجتماعية والإنسانية

وأشارت إلى أن الجمعية تقوم بجهود كبيرة في صمت بعيدًا عن الإعلام، تنفيذًا لوصية الشيخ الحصري بأن يكون العمل الخيري خالصًا لوجه الله؛ وأوضحت أن من بين هذه الجهود توصيل المياه للمناطق والأسر المحرومة، بجانب تقديم عدد واسع من الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تتم بهدوء وطمأنينة، مضيفة: “نحن متوكلون على الله في كل خطوة، وهدفنا أن نصل لمن يحتاج دون انتظار أي تقدير”.

وشددت ياسمين الخيام على أن مؤسسة الحصري ستستمر في أداء رسالتها تجاه المجتمع، مؤكدة أن ما يتم تقديمه هو امتداد لمسيرة والدها الذي كرّس حياته لخدمة القرآن وأهله.