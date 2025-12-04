قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح
ثروت الخرباوي يكشف مفاجأة عن تجنيد محمد مرسي داخل جماعة الإخوان الإرهابية
العراق يوضح موقفه من تجميد أموال المنظمات الإرهابية: نطارد داعش والقاعدة فقط
الهيئة الوطنية: تلقينا شكاوى من 6 أحزاب سياسية على التصويت فى إعادة المرحلة الأولى للانتخابات
حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي
إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة
موعد نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 ورابط الاستعلام
خطوات تجديد رخصة القيادة.. دليل شامل بالمستندات والشروط والتكلفة
ياسمين الخيام: تغيير اسمي لم يكن خطوة سهلة.. وأردت حماية اسم الشيخ الحصري من أي إساءة
قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف
تقارير إنجليزية تثير التكهنات حول مستقبل صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء
الأوقاف تحدد موعد اختبارات المتقدمين لإدارة الموارد البشرية.. وتعلن المستندات المطلوبة

عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف  عن موعد إجراء اختبارات الحاسب الآلي والمقابلات الشخصية الخاصة بالموظفين المتقدمين للالتحاق بالوظائف المعلنة بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة التابعة لها بنظام الانتداب، وذلك بعد أن استقبلت الوزارة عددًا بلغ 24 متقدمًا عبر الرابط الرسمي الذي أتيح سابقًا للتسجيل.

وأكدت الوزارة، عبر بيان رسمي صادر على صفحتها الموثقة على موقع فيسبوك، أن موعد الاختبارات قد جرى تحديده ليكون يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن تُعقد بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم استقبال جميع المتقدمين في القاعة المخصصة للاختبارات وفق الإجراءات المنظمة للعمل.

وطالبت وزارة الأوقاف جميع المرشحين بالالتزام الكامل بالحضور في التوقيت المعلن دون تأخير، مشددة على ضرورة إحضار ملف المستندات المطلوبة التي سيجري فحصها قبل بدء المقابلات، وتشمل بيان حالة وظيفية حديث معتمد من جهة العمل الأصلية، على أن يتضمن تقارير الكفاية وسجل الجزاءات، بالإضافة إلى صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لإثبات الهوية ومطابقة البيانات.

كما أرفقت الوزارة كشفًا تفصيليًا بأسماء المتقدمين المقبول تسجيلهم، وجاءت القائمة كالآتي:

  1. هند مصطفى محمد
  2. مصطفى جمال الدين أحمد
  3. حسن سعد حسن سعد منصور
  4. مجدي سيد محمد السيد
  5. إبراهيم محمد رفعت أحمد
  6. أمين أبو العلمين محمد أمين
  7. مينا خلف جاد الله سرجة
  8. مجدي حمدي أحمد محمد
  9. عمرو محمد محمد موسى
  10. محمد سند عطوة محمد
  11. تامر محمد نشأت أحمد محمد عبد الله
  12. خالد عبد المطلب أحمد
  13. أحمد محمد أنور محمد حسن
  14. محمود أحمد محمود عطا الله
  15. السيد إبراهيم السيد إبراهيم
  16. مليجي حسن السيد محمد
  17. أيمن عبد الفتاح محمد سليمان
  18. محمد إبراهيم عبده رمضان
  19. أحمد إبراهيم أحمد علي
  20. بدر عبد الرحمن إبراهيم عبد الله
  21. أشرف محمد وجيه محمد العزازي
  22. أحمد علي السيد علي
  23. علي محمد عبد الرحمن عطا
  24. عادل عفيفي أبو العلا

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على اختيار العناصر الأكفأ لشغل الوظائف، وفق معايير شفافة تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المهنية داخل الإدارات التابعة لها.


 

