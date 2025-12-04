قرار عاجل من الأوقاف بشأن القيمة الإيجارية للأراضي الوقف

علق أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها من المواطنين المصريين.

وقال أسامة رسلان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نقوم باستيفاء الإجراءات الواجبة حرصا على تحقيق مصلحة المستأجرين بالتوازي مع الحفاظ على أمانة المسؤولية الموكلة للوزارة في إدارة الأوقاف ".

وتابع أسامة رسلان :" كان هناك لجان متخصصة قامت بمعاينة أراضي الوقف للتعرف على قيمة الإيجار وأسعار الأراضي في مختلف أنحاء الجمهورية ".



وأكمل أسامة رسلان :" تم تصنيف الأراضي سواء كانت ممتازة أو جيدة أو ضعيفة لتحديد القيمة الإيجارية الخاصة بها ".

ولفت أسامة رسلان :" هناك فارق ضخم بين القيمة الفعلية والقيمة الإيجارية المستحقة وفقا للأسواق، مضيفا:" لو فدان خاص بالأوقاف يؤجر في العام بـ 12 ألف جنيه هناك فدان مجاور له قيمته الإيجارية تتراوح من 55 لـ 75 ألف جنيه ".