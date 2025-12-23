الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة

⁩

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة⁩، مشيرة إلى ان العائلات تواصل مواجهة معاناة شديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدمار واسع النطاق.

‏وبحسب تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن 1.6 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن المرصد العالمي لمراقبة الجوع، يوم الجمعة أنه لم يعد هناك مجاعة في غزة، وفي المقابل أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 1.6 مليون شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي.

انتهاء المجاعة في غزة

وأوضح المرصد العالمي لمراقبة الجوع، أنه بعد تحسن وصول الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية بعد تنفيذ وقف إطلاق النار الهش ​في 10 أكتوبر في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لم تعد هناك مجاعة في ‌قطاع غزة.

وكان المرصد أعلن قبل أربعة أشهر أن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع السكان في غزة، يعانون من المجاعة، وحذر الجمعة من أن الوضع في القطاع لا يزال حرجا.

وفي سياق متصل، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، من أن 1.6 مليون شخص في قطاع غزة، ما زالوا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف لازاريني، أن أحدث تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يظهر مدى هشاشة المكاسب التي تحققت منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مشددا على أنه "لإنهاء هذه الكارثة، يجب السماح بدخول الإمدادات على نطاق واسع، وتمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء مهامهم".