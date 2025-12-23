قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
أخبار العالم

على مدى 73 يوماً.. إسرائيل ترتكب 875 انتهاكاً واستشهاد 411

انتشال جثامين شهداء بغزة
انتشال جثامين شهداء بغزة

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 875 انتهاكاً لوقف إطلاق النار على مدى 73 يوماً، مما أسفر عن استشهاد 411 شخصاً وإصابة 1112 آخرين.

أفاد المكتب بأنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر2025 وحتى 21 ديسمبر 2025 (73 يوماً)، استمر الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للاتفاق. 

وأضاف أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار وأحكام البروتوكول الإنساني المرفق به.

875 انتهاكاً

وبحسب المكتب الإعلامي، تم توثيق ما مجموعه 875 انتهاكاً خلال هذه الفترة، بما في ذلك 265 حادثة إطلاق نار مباشر على المدنيين، و49 عملية توغل بواسطة مركبات عسكرية في المناطق السكنية، و421 حالة قصف واستهداف مدنيين عزل ومنازلهم، و150 حادثة تتعلق بهدم وتدمير المنازل والمؤسسات والمباني المدنية.

17,819 شاحنة مساعدات فقط 

وأشار المكتب كذلك إلى أن 17,819 شاحنة مساعدات فقط دخلت قطاع غزة خلال فترة الـ 73 يوماً، من أصل 43,800 شاحنة كان من المفترض دخولها. ويمثل هذا معدلاً يومياً لا يتجاوز 244 شاحنة، مقارنةً بالعدد المتفق عليه وهو 600 شاحنة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 41%. 

الأزمة الإنسانية الكارثية

أدى هذا النقص إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والماء والوقود، مما فاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتجاوز عدد شاحنات الوقود التي دخلت غزة خلال الفترة نفسها 394 شاحنة من أصل 3650 شاحنة كان من المفترض دخولها.

شلل شبه تام في المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي

يمثل ذلك معدل التزام بعدد خمس شاحنات يومياً بدلاً من العدد المتفق عليه وهو 50 شاحنة، بنسبة التزام لا تتجاوز 10% وقد أدى ذلك إلى شلل شبه تام في المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي، مما زاد من معاناة السكان المدنيين.

المكتب الإعلامي لحكومة غزة الاحتلال الإسرائيلي 875 انتهاكاً وقف إطلاق النار 73 يوماً

بالصور

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

