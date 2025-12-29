قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
توك شو

وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي

الصومال
الصومال
محمود محسن

قال الدكتور عبد الفتاح نور أشكر وزير الدولة بوزارة الإعلام الصومالية سابقا، إنّ احتمالية استخدام ما يسمى بـ«أرض الصومال» كوجهة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تُعد أمرًا واردًا جدًا، مشيرًا إلى وجود اتفاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والكيان الانفصالي في شمال الصومال، ومشددًا، على أن هذا الإقليم لم يحظَ حتى الآن باعتراف المجتمع الدولي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أرض الصومال تمثل الجزء الشمالي من الدولة الصومالية، وكان يخضع سابقًا للاستعمار البريطاني قبل أن يتوحد مع الجنوب الذي كان تحت الاستعمار الإيطالي، مشكلين جمهورية الصومال، إلا أن انهيار الدولة الصومالية دفع هذا الإقليم إلى فك ارتباطه بالسلطات الاتحادية والبحث عن اعتراف دولي لم يتحقق حتى اللحظة.

وتابع، أنّ الهدف الإسرائيلي من هذه التحركات هدف استراتيجي، يتمثل في التوجه نحو منطقة باب المندب لتأمين الملاحة البحرية وإرباك المشهد السياسي والجغرافي والجيوسياسي في العالم العربي، إلى جانب السعي نحو التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى أرض الصومال، مشيرًا، إلى أن ما قامت به أرض الصومال لا يرقى إلى مستوى التوقعات بعد سنوات طويلة من السعي للانفصال.

وأشار عبد الفتاح نور أشكر إلى أن زيارة رئيس ما يسمى بأرض الصومال إلى تل أبيب ولقاءه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس جهاز الموساد تؤكد أن الهدف الأساسي من هذا الاعتراف هدف أمني بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن التنسيق جرى في الإطار الأمني قبل أي حديث عن تسويق سياسي أو إدراج الإقليم ضمن لائحة الدول المعترف بها دوليًا.
 

