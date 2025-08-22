جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود حسين مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك بريد "إيجيبت إكسبريس فيديكس" برئاسة محمد عبدالسلام مدير الجمرك اشتبه أحمد محمود صديق مأمور التعريفة بالوردية الأولى في مشمول بوليصة الشحن رقم 700211299481 القادمة من إيطاليا، والصنف طبقا للمستندات عبارة عن "سماعة صب كبيرة الحجم".

وبالعرض على طه عزت مدير التعريفة ورئيس الوردية قرر تشكيل لجنة من أحمد صديق ومحمود جاد مأمورى الحركة و محمد فتحي مدير إدارة الحركة ومحمد عبدالعزيز مدير إدارة التعريفة لفتح الطرد فتبين أن بداخله 175 شريطًا من عقاري أوكسنتين وتارجين المخدرين، مخبأة داخل السماعة بطريقة احترافية.

وتم العرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أفادت أن المضبوطات من الأفيونيات المصنعة والمدرجة بالجدول (1) مخدرات.

وتقدرت قيمة المضبوطات بحوالى مليون و٦٣٤ ألف جنيه.

قرر محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم (3) لسنة 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.