تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 47 ألف دولار.. سعر مرسيدس CLA الكهربائية الجديدة

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
عزة عاطف

في خطوة تثير الكثير من النقاش داخل سوق السيارات الكهربائية، أعلنت مرسيدس عن السعر الرسمي للجيل الجديد من CLA EV موديل 2026، والذي يبدأ من 47,250 دولار قبل رسوم الوجهة. 

ورغم أن السيارة تقدّم تحسينات واضحة في الأداء والمدى، إلا أنّ السعر المرتفع يعيد طرح الأسئلة حول مدى تقبل المستهلك لسيارة كهربائية مدمجة تحمل شعار مرسيدس، في وقت تواجه فيه الشركة صعوبات كبيرة في مسارها التحولي للكهرباء.

يأتي السعر الجديد أعلى بنحو 4,500 دولار من النسخة المزودة بمحرك احتراق تقليدي، ما يضع المستهلك أمام معادلة جديدة قد لا تكون في صالح الشركة، خصوصًا أن الفارق مع الفئة الأعلى C-Class بات ضئيلًا بشكل لافت.

أداء قوي ومدى كبير.. لكن السعر أعلى من المتوقع

النسخة الأساسية من CLA EQ تأتي بقوة 268 حصان ومدى يصل إلى 374 ميل، وهو رقم تنافسي في هذه الفئة، ويمنح السيارة أفضلية واضحة على كثير من المنافسين.

أما النسخة ذات الدفع الكلي، فتقدم قوة 349 حصان مع مدى يبلغ 312 ميل، لتجمع بين الأداء القوي والاستخدام العملي، وإن كان ذلك على حساب جزء من المدى الكهربائي.

ورغم هذه الأرقام المشجعة، إلا أنّ المراقبين يرون أن مرسيدس قد بالغت في رفع تسعيرة السيارة، خاصة في سوق بات يعج بالنماذج الكهربائية الأرخص والأكثر قدرة على جذب العملاء.

استراتيجية كهربائية تواجه مطبات حادة

لم تُخف مرسيدس خلال الفترة الماضية إحباطها من أداء مبيعات سياراتها الكهربائية، إذ لم تحقق العلامة النتائج التي كانت تتوقعها عند إطلاق استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتبدو CLA EV الجديدة محاولة لتعديل المسار عبر تقديم سيارة مدمجة بتكنولوجيا محسّنة ومدى منافس، لكنها تأتي ضمن نفس الإشكالية التي تعاني منها الشركة: تكلفة التصنيع العالية التي تُحوّل كل سيارة كهربائية جديدة إلى استثمار مرتفع بالنسبة للمستهلك.

ورغم الجهود الواضحة، إلا أنّ الشركة قد تواجه تحديًا في إقناع العملاء بدفع ما يقارب 50 ألف دولار مقابل سيارة كهربائية مدمجة، خاصة مع وجود طرازات صينية أقل سعرًا، وطرازات أوروبية وأميركية تقدم قيمة أفضل.

هل تنجح مرسيدس CLA EV في السوق؟

يبقى النجاح مرتبطًا بمدى قدرة مرسيدس على إقناع المشترين بأن السيارة تستحق هذا الرقم، سواءً عبر الجودة الداخلية أو مستوى الراحة أو التكنولوجيا المدمجة فيها.

لكن الواقع الحالي يظهر أن المنافسة في فئة السيارات الكهربائية المدمجة أصبحت أكثر حدة من أي وقت مضى، وأن الولاء للعلامة وحده لم يعد كافيًا لضمان المبيعات.

ورغم ذلك، فإن CLA EV قد تحظى بجاذبية لدى شريحة من المشترين الباحثين عن طراز كهربائي يحمل هوية فاخرة مع مدى كبير وملامح تصميمية مميزة.

مرسيدس مرسيدس CLA الكهربائية سعر CLA EV 2026 أسعار السيارات الكهربائية Mercedes CLA سيارات مرسيدس 2026

