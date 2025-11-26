قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
«القومي للمرأة» يشيد بـ«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» في إشراف انتخابات النواب
دعاء الصباح لتيسير الرزق.. لا تغفل عن دعوة تجلب لك الخير كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الكشف عن هوندا إنتيجرا «تاجرا» لأول مرة.. وعامل يسرق ملايين الدولارات من فورد

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

قدّمت شركة هوندا للعالم أحدث سياراتها إنتيجرا «تاجرا» بتصميم مختلف تمامًا عن اللغة التقليدية للعلامة اليابانية، حيث تعتمد السيارة على خطوط هجومية أكثر جرأة مع واجهة أمامية حادة ومصابيح ضيقة تمنحها طابعًا شبابيًا. المقصورة جاءت أكثر تطورًا مع شاشة مركزية كبيرة وأنظمة مساعدة قيادة متقدمة، بينما تستهدف هوندا بهذه النسخة منافسة سيارات الكوبيه الرياضية ذات الطابع العملي. الكشف الجديد يعكس نية الشركة إعادة الحيوية إلى فئة إنتيجرا بعد سنوات من الغياب عن الأضواء.

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

في عرض أثار دهشة الجمهور، قامت شركة إكسبنج الصينية بقطع روبوتها humanoid إلى نصفين أمام الحضور خلال مؤتمر تقني عالمي، لتؤكد أنه ليس إنسانًا حقيقيًا بعد تداول مقاطع تزعم أنه ممثل يرتدي زي روبوت. الشركة أوضحت أن الروبوت يعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة وحساسات فائقة الدقة، ويستطيع تنفيذ مهام معقدة تتعلق بقيادة السيارات والعمليات اللوجستية. العرض الجريء جاء بهدف تعزيز ثقة الجمهور في تقنيات الشركة وإظهار التطور الكبير الذي وصلت إليه.

لوسيد تفوز بلقب أفضل علامة تجارية للسيارات الكهربائية الفاخرة 2025

حصدت شركة لوسيد لقب أفضل علامة تجارية للسيارات الكهربائية الفاخرة لعام 2025 بعد تقييمات اعتمدت على الأداء، مدى القيادة، جودة المقصورة، والتقنيات الذكية. التقرير العالمي أشاد بسيارة لوسيد Air التي ما تزال تُعد من الأفضل في المدى الكهربائي، إضافة إلى تجربة قيادة تُنافس كبرى الشركات الألمانية.

 الفوز الجديد يعزز مكانة لوسيد في سوق يشهد تنافسًا شرسًا، ويؤكد نجاح الشركة في الحفاظ على طابعها الفاخر رغم أزمة الأسعار العالمية.

هل قضبان مساند الرأس مصممة لكسر زجاج السيارة؟ إليك الحقيقة

تجدد الجدل مرة أخرى حول فكرة أن قضبان مساند الرأس المعدنية في السيارات صُممت خصيصًا لكسر الزجاج الخلفي عند الطوارئ، إلا أن الخبراء أوضحوا أن هذه المعلومة خاطئة. 

فالقضبان وظيفتها الأساسية تثبيت مسند الرأس وضبط ارتفاعه فقط، ولا يوجد أي معيار هندسي يلزم الشركات بجعلها أداة للإنقاذ.

 ورغم إمكانية استخدامها في مواقف قليلة بفضل صلابتها، إلا أنها ليست وسيلة رسمية أو آمنة مقارنة بأدوات كسر الزجاج المعتمدة.

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

أعلنت السلطات الأمريكية ضبط عامل يعمل داخل أحد مصانع فورد بعد تورطه في سرقة كميات ضخمة من قطع الغيار بمساعدة أبنائه، في عملية امتدت لفترة طويلة وحققت مكاسب بملايين الدولارات. التحقيقات كشفت أن السارق كان يستغل وصوله إلى المخازن وشحن القطع إلى مشترين بشكل غير قانوني. 

فورد أكدت تعاونها الكامل مع جهات التحقيق، فيما تُعد هذه القضية واحدة من أكبر عمليات السرقة داخل مصانع السيارات الأمريكية خلال العقد الأخير.

أخبار السيارات هوندا إنتيجرا سيارات 2025 إكسبنج سيارات كهربائية فاخرة فورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يفجّر مفاجأة مثيرة بشأن أزمة نهائي السلة أمام الأهلي

حلمي طولان

انطلاق المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى المشارك فى كأس العرب بمركز المنتخبات

مؤتمر الكاراتيه

مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد