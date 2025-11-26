«القومي للمرأة» يشيد بـ«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» في إشراف انتخابات النواب

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الامتنان والتقدير لعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، تقديرًا لجهودهن الوطنية المخلصة ومشاركتهن المشرفة في الإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بالدور المتميز الذي قامت به عضوات الهيئتين خلال أيام التصويت، مؤكدة أن ما قدمنه من التزام وانضباط أسهم بشكل واضح في ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وهو ما يعكس مسؤوليتهم المهنية وإخلاصهم في خدمة الوطن وصون مبادئ العدالة.

تسهيلات داخل اللجان

كما وجّهت سيادتها تقديرًا خاصًا للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها الكبيرة في تنظيم المرحلة الثانية، وما قدمته من تسهيلات داخل اللجان لضمان مشاركة كبار السن وذوي الإعاقة وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة واحترام.

كما وجهت المستشارة أمل عمار الشكر لوزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، تقديرًا لدورها الكبير في توفير مناخ آمن ومنظم داخل وحول اللجان، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين، مشيدة بالجهود المبذولة لتأمين مشاركة النساء وتسهيل وصولهن للجان.

واختتمت مؤكدة أن ما تحقق في المرحلة الثانية من الانتخابات هو ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، في إطار الحرص على تعزيز الديمقراطية ودعم المشاركة السياسية لجميع المواطنين في مصر.