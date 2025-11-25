بيدور على إثبات قيد للاعب رمضان صبحي .. شاهد يكشف مفاجآت عديدة

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال شاهد الإثبات العاشر في قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير في محرر رسمي.



كما ثبت في أقوال شاهد الإثبات العاشر عبد التواب علي فهمي إبراهيم، أكد أن المسئول عن ملف المتهم الثالث رمضان صبحي هو المتهم الرابع طارق محمد.

س / وما هي بادرة التحاق الطالب / رمضان صبحي رمضان بمعهد الفراعنة للسياحة تحديداً ؟

ج / هو التحق بالمعهد بالفرقة الأولي و أصبح مقيد فيه وبعدين اللي كان بيباشر ملفه كولي أمر الطالب أو المتولي الملف من الأساس واحد اسمه طارق المصري .

س / وما هي بادرة تواصلك مع سالف الذكر ؟

ج / هو بعد ما رمضان صبحي، قيد في المعهد بدأ طارق يتواصل معايا لانه كان بيدور علي أي حد في الشئون يقدر يطلع له اثباتات قيد صحيحة لرمضان صبحي أنه مقيد في المعهد.

س / وما هي شروط استحصال الطالب على إثبات قيد ؟

ج / هو أي حد بيجي يقدم عليه ويستلمه ومادام هو معهد خاص فالشرط الوحيد هو سداد الرسوم .

س / وهل يحق لأي شخص استلام إثبات القيد الخاص بأحد الطلاب المقيدين بالمعهد ؟

ج / أي حد يقدر يستلم ما دام سدد الرسوم .

س / وهل استلم المتهم طارق المصري إثباتات القيد الخاصة بالطالب رمضان صبحي ؟

ج / ايوه هو استلمها بس الكلام ده كان من فترة .

ثبت من الأوراق ان تواصل المتهم الثالث مع شاهد الاثبات عبد التواب علي فهمي إبراهيم وهو شاهد الاثبات العاشر وكان يعمل بشئون الطلاب بالمعهد كان بناء على تواصل الشاهد مع المتهم الثالث وليس العكس بما يؤكد انقطاع صله المتهم الثالث بهذا الشاهد تماما ، ويؤكد ان من تواصل معه واصر على مقابلته هو الشاهد العاشر ، وثبت ان المحادثه فيما بينهما بطريق الواتساب والتي استعادتها النيابه العامه بالواسائل الفنيه لم تخرج عن تأكيد زمان ومكان المقابلة التي طلبت من الشاهد العاشر ، وثبت من اقوال الاخير ان الغرض منها هو ان يقوم الشاهد بتبرئه ساحته امام المتهم مؤكدا له انه غير متسبب في شأن الواقعه وغير مشتركا فيها ، وهذا الغرض الذي افصحعنه هذا الشاهد انما يؤكد بما لا يدع مجال للشك انتفاء علم المتهم الثالث او قصده من الاشتراك في الواقعه.

س وهل انتظمت في الدراسة في معهد الفراعنة العالي للسياحه ؟

ج المفروض أني مقيد بس مروحتش ولا مره .

س وهل انتظمت في أداء الامتحانات

ج أنا مروحتش ولا مره ولا أعرف طريقه فين زي ما قلت .

س وهل أديت ما هو مطلوب منك من أبحاث ودراسات خاصة بالمعهد للتحصل منه على نتائج ؟

ج أنا مروحتش ولا مره ولا أعرف طريقه فين.

س هل صدر لك أي كارنيهات أو إثباتات قيد و ما من شأنه تسهيل سفرك ذهابا وإيابا وفقا لطبيعه عملك ونشاطك الرياضي.

ج انا مشوفتش أي كارنيهات ولا رحت المعهد نهائي ولا دخلت أي ماده وانا كنت باخد إثباتات القيد علشان أسهل إجراءات سفري واللي كان يجبهالي كان واحد اسمه طارق المصري .