قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صبحي: زوجتي الراحلة صنعت مستقبلي وكافحت حتى أصبح نجما
حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات
الشوط الأول .. جريمالدو يمنح باير ليفركوزن التقدم على مانشستر سيتي
ماذا يحدث في سوريا؟.. أحمد موسى يكشف مفاجآت: مسيرة بصورة المجرم
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
الأهلي يفوز على «رع» برباعية في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم
حدث نادر.. أستاذ علوم الأرض يكشف تفاصيل مهمة بشأن بركان إثيوبيا
محمد صبحي: اللي بيقول ألفاظ ما ينفعش تتقال شغال في 5 أعمال درامية
بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي
تحفيز ودعم قبل السفر .. بعثة الزمالك تطير إلى جنوب أفريقيا
لقيت اللي يقولي عيب.. محمد صبحي يبكي على الهواء.. فيديو
الكينج سفيرا للجنة الأولمبية .. ياسر إدريس يهدى محمد منير قلادة العظماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيدور على إثبات قيد للاعب رمضان صبحي .. شاهد يكشف مفاجآت عديدة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال شاهد الإثبات العاشر في قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير في محرر رسمي.


 كما ثبت في أقوال شاهد الإثبات العاشر عبد التواب علي فهمي إبراهيم، أكد أن المسئول عن ملف المتهم الثالث رمضان صبحي هو المتهم الرابع طارق محمد.

 س / وما هي بادرة التحاق الطالب / رمضان صبحي رمضان بمعهد الفراعنة للسياحة تحديداً ؟

ج / هو التحق بالمعهد بالفرقة الأولي و أصبح مقيد فيه وبعدين اللي كان بيباشر ملفه كولي أمر الطالب أو المتولي الملف من الأساس واحد اسمه طارق المصري .

س / وما هي بادرة تواصلك مع سالف الذكر ؟

 ج / هو بعد ما رمضان صبحي،  قيد في المعهد بدأ طارق يتواصل معايا لانه كان بيدور علي أي حد في الشئون يقدر يطلع له اثباتات قيد صحيحة لرمضان صبحي أنه مقيد في المعهد.

 س / وما هي شروط استحصال الطالب على إثبات قيد ؟

 ج / هو أي حد بيجي يقدم عليه ويستلمه ومادام هو معهد خاص فالشرط الوحيد هو سداد الرسوم .

س / وهل يحق لأي شخص استلام إثبات القيد الخاص بأحد الطلاب المقيدين بالمعهد ؟

 ج / أي حد يقدر يستلم ما دام سدد الرسوم .

 س / وهل استلم المتهم طارق المصري إثباتات القيد الخاصة بالطالب رمضان صبحي ؟

ج / ايوه هو استلمها بس الكلام ده كان من فترة .

ثبت من الأوراق ان تواصل المتهم الثالث مع شاهد الاثبات عبد التواب علي فهمي إبراهيم وهو شاهد الاثبات العاشر وكان يعمل بشئون الطلاب بالمعهد كان بناء على تواصل الشاهد مع المتهم الثالث وليس العكس بما يؤكد انقطاع صله المتهم الثالث بهذا الشاهد تماما ، ويؤكد ان من تواصل معه واصر على مقابلته هو الشاهد العاشر ، وثبت ان المحادثه فيما بينهما بطريق الواتساب والتي استعادتها النيابه العامه بالواسائل الفنيه لم تخرج عن تأكيد زمان ومكان المقابلة التي طلبت من الشاهد العاشر ، وثبت من اقوال الاخير ان الغرض منها هو ان يقوم الشاهد بتبرئه ساحته امام المتهم مؤكدا له انه غير متسبب في شأن الواقعه وغير مشتركا فيها ، وهذا الغرض الذي افصحعنه هذا الشاهد انما يؤكد بما لا يدع مجال للشك انتفاء علم المتهم الثالث او قصده من الاشتراك في الواقعه.

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال رمضان صبحي في قضية  اتهامه بالتزوير في محرر رسمي.

 وجاءت أقوال رمضان صبحي في تحقيقات النيابة العامة .

 س وهل انتظمت في الدراسة في معهد الفراعنة العالي للسياحه ؟

ج المفروض أني مقيد بس مروحتش ولا مره .

س وهل انتظمت في أداء الامتحانات

ج أنا مروحتش ولا مره ولا أعرف طريقه فين زي ما قلت .

س وهل أديت ما هو مطلوب منك من أبحاث ودراسات خاصة بالمعهد للتحصل منه على نتائج ؟

ج أنا مروحتش ولا مره ولا أعرف طريقه فين.

س هل صدر لك أي كارنيهات أو إثباتات قيد و ما من شأنه تسهيل سفرك ذهابا وإيابا وفقا لطبيعه عملك ونشاطك الرياضي.

 ج انا مشوفتش أي كارنيهات ولا رحت المعهد نهائي ولا دخلت أي ماده وانا كنت باخد إثباتات القيد علشان أسهل إجراءات سفري واللي كان يجبهالي كان واحد اسمه طارق المصري . 

رمضان صبحي الاعب رمضان صبحي اخبار الحوادث تزوير أوراق رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حقيقة انتشار فيروس تنفسي في المدارس

فيروس جديد أم أنفلونزا؟.. حقيقة وجود مرض جديد في المدارس

ترشيحاتنا

هاني فرحات

هاني فرحات يتألق بقيادته الأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بالأهرامات

هيدي كرم

بالأحمر.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الفنانة هند عاكف

هند عاكف تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بالمقطم .. صور

بالصور

بدون مجهود وبمكونين .. طريقة عمل الدوناتس في المنزل

طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط
طريقة عمل الدوناتس بمكونين فقط

طريقة عمل أم على بالجلاش في المنزل .. سهلة وسريعة

طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش
طريقة عمل أم على بالجلاش

أبرزهم غادة عبد الرازق وآسر ياسين.. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان ضيافة

اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق

ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد

ميرفت سلامة
ميرفت سلامة
ميرفت سلامة

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد