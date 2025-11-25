حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، الأربعاء، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، مع أجواء معتدلة نهارًا على معظم المناطق، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ويكون أكثر برودة على مدن جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، من استمرار الشبورة المائية التي تتكون خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق الساحلية.

أما عن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة غدا

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا الأربعاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى: 25 للعظمى – 16 للصغرى

الوجه البحري ومدن القناة: 24 للعظمى – 15 للصغرى

السواحل الشمالية: 23 للعظمى – 14 للصغرى

جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر: 28 للعظمى – 19 للصغرى

شمال الصعيد: 25 للعظمى – 13 للصغرى

جنوب الصعيد: 29 للعظمى – 17 للصغرى

وتشهد مناطق السواحل الشمالية خلال الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق، بينما تشهد مناطق جنوب سيناء ومحافظة البحر، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات بتوخي الحذر على الطرق خلال فترات تكون الشبورة، والالتزام بالسرعات الآمنة، مع متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس.