قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

 بحسب هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار ونشاط للرياح وحالات عدم استقرار محدودة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ووفقًا لهيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: 25–24 درجة
السواحل الشمالية: 23–24 درجة
شمال الصعيد: 26–25 درجة
جنوب الصعيد: 31–29 درجة

هيئة الأرصاد إلى أن الطقس اليوم، يشهد تكون شبورة مائية اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار على عدة مناطق

حول فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار متوسطة ورعدية متوقع أن تؤدي إلى تساقط سيول على مناطق من جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تمتد إلى بعض المناطق من جنوب الصعيد.

فيما تشهد مناطق أخرى خلال الطقس اليوم، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون هناك أمطار خفيفة جدًا (نسبة 20%) على مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم، نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سحب رعدية وسيول محتملة

وحذرت الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم من، سحب رعدية نسبتها 40%، تسبب في وجود السيول المحتملة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، والبرق والرعد المصاحبين للسحب الرعدية على مناطق أخرى متفرقة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع تحديثات الطقس بشكل مستمر، داعيةً المواطنين والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرات الأحوال الجوية المتوقعة.

 

الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

الدكتورة رهام سلامة تعرض تجربة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

رهام سلامة تعرض تجربة مرصد الأزهر لتحصين عقول الأطفال ضد التطرف باجتماع اليونسكو

الدكتور سلامة داود يزور مركز القلب بجامعة الأزهر

سلامة داود يثمن جهود إجراء أول عملية قلب مفتوح بمركز القلب بجامعة الأزهر

مرصد الأزهر

باحثة بـ مرصد الأزهر تحذر: العنف ضد المرأة بوابة خطيرة إلى التطرف

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد