قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحشتينا .. شرم الشيخ للمسرح يقدم لمسة وفاء لـ سميحة أيوب بصوت جنات
الموت نعمة .. محمد صبحي: ربنا كرمني باستشعار حب الجمهور في وعكتي الأخيرة
فيروس في المخ .. محمد صبحي يكشف لأول مرة تفاصيل عن مرضه
بعد انتهاء التصويت بالمرحلة الثانية.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
الذهب يرتفع محليا وعالميا مدعوما بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر
الأمن يفحص بلاغا يتهم سائق أوتوبيس مدرسة في التجمع بخدش براءة صغار
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت للنواب
هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق
عبد العاطى: مصر تستثمر 600 مليار دولار في البنية التحتية لتعزيز موقعها الإقليمي
دعماً للإبداع والتراث .. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط
مدبولي يشارك في ملتقى الرعاية الصحية ويترأس اللجنة العليا المصرية الجزائرية.. غدا
ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع محليا وعالميا مدعوما بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
ولاء عبد الكريم

سجّلت أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وذلك عقب تصريحات تميل إلى التيسير من جانب عدد من صانعي السياسة النقدية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

 سعر جرام  الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الذهب المحلي صعد بنحو 40 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات السبت الماضي، ليسجل سعر جرام  الذهب عيار 21 مستوى 5575 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 17 دولارًا لتسجل 4150 دولارًا.

وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6372 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4779 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44,600 جنيه.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات أمس الإثنين شهدت ارتفاعًا بنحو 85 جنيهًا في السوق المحلية، حيث افتتح جرام عيار 21 التداول عند 5450 جنيهًا وأغلق عند 5535 جنيهًا، في حين خسرت الأوقية عالميًا نحو 68 دولارًا لتهبط من 4065 إلى 4133 دولارًا.

تراجع بيانات أمريكية يعزز صعود الذهب

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدعومًا أساسًا بتزايد رهانات خفض الفائدة، رغم استمرار صعوبة جذب مشتريات جديدة باتجاه المعدن الأصفر.

وتُظهر البيانات الأخيرة أن ضغوط التضخم في أسعار الجملة قد لا تُعرقل مسار التيسير النقدي للفيدرالي؛ إذ ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% خلال سبتمبر على أساس سنوي، متماشيًا مع توقعات السوق، بينما صعد المؤشر الأساسي – باستثناء الغذاء والطاقة – إلى 2.9% من 2.8% في أغسطس.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي 0.3%، والأساسي 0.1%.

كما سجّلت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال سبتمبر نموًا أقل من التوقعات عند 0.2% فقط، مقابل توقعات بلغت 0.4%، في حين بقيت قراءة أغسطس السابقة دون تعديل عند 0.6%. وارتفع إجمالي المبيعات بين يوليو وسبتمبر بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الذهب أسعار الذهب الاحتياطي الفيدرالي الفائدة سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

القبور

أمين الإفتاء يحدد 3 شروط لـ عمل "عضامة للموتى"

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

بالصور

أبرزهم غادة عبد الرازق وآسر ياسين.. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان ضيافة

اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق
اسر ياسين وغادة عبد الرازق

ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد

ميرفت سلامة
ميرفت سلامة
ميرفت سلامة

عادات يومية بسيطة ترفع ضغط الدم دون أن نشعر.. تجنبها لحماية قلبك

عادات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
عادات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
عادات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد