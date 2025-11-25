الذهب يرتفع محليا وعالميا مدعوما بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر

سجّلت أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وذلك عقب تصريحات تميل إلى التيسير من جانب عدد من صانعي السياسة النقدية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الذهب المحلي صعد بنحو 40 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5575 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 17 دولارًا لتسجل 4150 دولارًا.

وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6372 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4779 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44,600 جنيه.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات أمس الإثنين شهدت ارتفاعًا بنحو 85 جنيهًا في السوق المحلية، حيث افتتح جرام عيار 21 التداول عند 5450 جنيهًا وأغلق عند 5535 جنيهًا، في حين خسرت الأوقية عالميًا نحو 68 دولارًا لتهبط من 4065 إلى 4133 دولارًا.

تراجع بيانات أمريكية يعزز صعود الذهب

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدعومًا أساسًا بتزايد رهانات خفض الفائدة، رغم استمرار صعوبة جذب مشتريات جديدة باتجاه المعدن الأصفر.

وتُظهر البيانات الأخيرة أن ضغوط التضخم في أسعار الجملة قد لا تُعرقل مسار التيسير النقدي للفيدرالي؛ إذ ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% خلال سبتمبر على أساس سنوي، متماشيًا مع توقعات السوق، بينما صعد المؤشر الأساسي – باستثناء الغذاء والطاقة – إلى 2.9% من 2.8% في أغسطس.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي 0.3%، والأساسي 0.1%.

كما سجّلت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال سبتمبر نموًا أقل من التوقعات عند 0.2% فقط، مقابل توقعات بلغت 0.4%، في حين بقيت قراءة أغسطس السابقة دون تعديل عند 0.6%. وارتفع إجمالي المبيعات بين يوليو وسبتمبر بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.