حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسعر 56 جنيها.. التموين تطرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة خلال أيام

محمد صبيح

وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور مهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة زيت خليط جديدة سعة ١.٥ لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر ٥٦ جنيهًا، وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٥.

 البدائل السلعية

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

استمرار طرح عبوات الزيت الحالية

ويأتي هذا القرار إضافةً إلى استمرار طرح العبوات الحالية سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٢٧ جنيهًا وسعة ٨٠٠ مللي بسعر ٣٠ جنيهًا، لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار تُلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة الدورية لحركة الأسواق، وحرص الوزارة على ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، بما يعزز دور المنظومة التموينية في تحقيق التوازن وضبط الأسواق.

المنافذ التموينية

وأوضح الوزير أن العبوة الجديدة سيتم إتاحتها تدريجيًا بجميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف السلع الأساسية، بما يحقق كفاءة واستدامة أكبر في خدمة المواطنين.

كما أكد الدكتور شريف فاروق استمرار العمل بالتخفيضات المقررة على الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

