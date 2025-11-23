ضبط محطة تموين سيارات وصيدلية بدون ترخيص في أبو حماد بالشرقية

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة مشتركة برئاسة م. أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخليةبالشرقية بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بالشرقية لفحص شكاوى أحد المواطنين ضد إحدى محطات تموين السيارات تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة لصاحب المحطة لتصرفه في 622 لتر بنزين 80، وتم سحب عينة من مادة السولار لفحصها بمعامل الكيمياء بناءً على الشكوى.

تم الاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم ضبط صيدلية تمارس النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على جميع الأدوية ومستحضرات التجميل تحت تصرف النيابة العامة، مع غلق وتشميع الصيدلية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية المهندس السيد حرزالله على استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات، لضمان حماية المواطنين وضبط أي مخالفة للقوانين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين للحفاظ على الصالح العام.