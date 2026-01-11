قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نظر محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء .. بعد قليل
الرئيس الكولومبي يدعو لتأسيس جيش لاتيني مشترك لمكافحة المخدرات
سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-1-2026
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
تطورات ساخنة في الشرق الأوسط.. روبيو ونتنياهو يتباحثان الأزمة الإيرانية
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم
عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف
استراتيجية العُمق والانغلاق.. حسن مصطفى يكشف سر مشاركة مصطفى محمد في آخر المباريات
بعيدًا عن الخرافات.. لماذا يشعر غالبية الناس بظاهرة «الديجافو»؟ | خبيرة تجيب
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مُبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
لقاء «مصري - باكستاني» في جدة لدعم الاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
أخبار العالم

لقاء «مصري - باكستاني» في جدة لدعم الاستقرار الإقليمي والقضية الفلسطينية

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس السبت، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركتهما في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وأعرب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بباكستان، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم لافت خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها إلى إسلام آباد في شهر نوفمبر الماضي، معربًا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 الخاص بقطاع غزة، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما تطرق الوزيران إلى التطورات في اليمن، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية التهدئة وخفض التصعيد، وإعلاء الحوار والتوافق بعيدًا عن أي إجراءات أحادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

