ضبط 378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص وتحرير 28 محضرًا للمخابز والأسواق بأسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط، اليوم السبت، من ضبط 378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص لتخزين وبيع المشروبات الكحولية بمركز القوصية خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق.



وقال المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

ضبط 378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص بمركز القوصية، كما تم ضبط ثلاجة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخلها 105 كيلو جرام من اللحوم والفراخ والأسماك الفاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ديروط، شنت المديرية حملة موسعة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 26 محضر إثبات حالة جاءت على النحو التالي 13 محضر نقص وزن و 7 محاضر عدم نظافة أدوات العجن و محضر واحد لعدم تسليم بون و 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط على مواصلة الحملات الرقابية لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية حفاظًا على حقوق المواطنين.