الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
محافظات

ضبط 378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص وتحرير 28 محضرًا للمخابز والأسواق بأسيوط

إيهاب عمر

تمكنت مديرية تموين أسيوط، اليوم السبت، من ضبط 378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص لتخزين وبيع المشروبات الكحولية بمركز القوصية  خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق.


وقال المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

ضبط  378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 378 زجاجة مشروبات كحولية داخل مخزن غير مرخص بمركز القوصية، كما تم ضبط ثلاجة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخلها 105 كيلو جرام من اللحوم والفراخ والأسماك الفاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ديروط، شنت المديرية حملة موسعة على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 26 محضر إثبات حالة جاءت على النحو التالي 13 محضر نقص وزن و 7 محاضر عدم نظافة أدوات العجن و محضر واحد لعدم تسليم بون و 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط على مواصلة الحملات الرقابية لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية حفاظًا على حقوق المواطنين.

مديرية تموين أسيوط أسيوط مشروبات كحولية مخزن غير مرخص مركز القوصية حملات تموينية

