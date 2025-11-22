قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
محافظات

فوز 315 متقدماً للحج من أسيوط في القرعة الإلكترونية للجمعيات الأهلية

إيهاب عمر

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة أسيوط عن فوز  315 متقدماً للحج من محافظة أسيوط ضمن نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، وذلك من بين 1116 متقدم بالمحافظة، والتي أجريت بوزارة التضامن الإجتماعي.

وتابعحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أعمال القرعة والإجراءات التنظيمية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج.

الاختيار عبر البوابة الموحدة للحج

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن مشاركة المديرية تأتي في إطار متابعة شؤون المتقدمين من أبناء المحافظة، وضمان شفافية عملية الاختيار عبر البوابة الموحدة للحج، مشيراً إلى أن المديرية وفرت كل سبل الدعم للمواطنين خلال فترة التقديم بمتابعة من اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، وستواصل تقديم التيسيرات للحجاج الفائزين، بما يشمل إجراءات السداد والكشف الطبي والتوعية الدينية والإدارية قبل السفر.

من جانبها، ثمنت الشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، التنظيم المحكم للقرعة الإلكترونية، مؤكدة أن المديرية ستواصل متابعة الإجراءات مع الحجاج المختارين حتى اكتمال جميع خطوات السفر، ودعت المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار إلى الالتزام بمواعيد السداد والمستندات المطلوبة لتسهيل إنهاء ملفاتهم في الوقت المحدد.

وأشارت ولاء سالمان، مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، إلى حرص الإدارة على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج، والتأكد من استكمال ملفاتهم بكل يسر وسهولة قبل موعد السفر.

36 ألف مواطن ومواطنة تقدموا بطلبات حج للجمعيات الأهلية

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي أن أكثر من 36 ألف مواطن ومواطنة تقدموا بطلبات حج للجمعيات الأهلية هذا الموسم، مشددة على أن الوزارة لا تدخر جهداً في تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية، وتنسق مع كافة الجهات الشريكة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال الرحلة المقدسة، مشيرة إلى أن كافة إجراءات شركة العمرة تم إنهاؤها وانطلاق أولى رحلاتها في شهر شعبان المقبل.

