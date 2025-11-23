تموين المنيا: تحرير 240 مخالفة وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك



أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الجهود المكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة توافر السلع وجودتها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحمايةً لحقوق المواطنين في السلع المدعمة، مشددًا على التصدي بكل قوة لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية. وأشار المحافظ إلى أن الرقابة اليومية تُعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 240 مخالفة تموينية في قطاعات المخابز البلدية والأسواق والمواد البترولية وحماية المستهلك .

مخابز بلدية

وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير 199 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي قطاع الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 20 شيكارة أسمدة، و25 شيكارة دهانات، وكميات من الحلوى و السجائر. كما تم ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الكبدة واللحوم المستوردة، إلى جانب ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية. كما شملت المحاضر تحرير مخالفات تشغيل منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضر لضبط محطة وقود لتجميع 1350 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال حماية المستهلك، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن تلك السياسات حفاظًا على حقوق المستهلكين.