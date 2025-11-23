قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
محافظات

تموين المنيا: تحرير 240 مخالفة وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
ايمن رياض


أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الجهود المكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة توافر السلع وجودتها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحمايةً لحقوق المواطنين في السلع المدعمة، مشددًا على التصدي بكل قوة لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية. وأشار المحافظ إلى أن الرقابة اليومية تُعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 240 مخالفة تموينية في قطاعات المخابز البلدية والأسواق والمواد البترولية وحماية المستهلك .

مخابز بلدية 

وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير 199 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي قطاع الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 39 محضرًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 20 شيكارة أسمدة، و25 شيكارة دهانات، وكميات من الحلوى و السجائر. كما تم ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الكبدة واللحوم المستوردة، إلى جانب ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية. كما شملت المحاضر تحرير مخالفات تشغيل منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضر لضبط محطة وقود لتجميع 1350 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال حماية المستهلك، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن تلك السياسات حفاظًا على حقوق المستهلكين.

المنيا حملات رقابية الأسواق والمخابز البلدية حماية المستهلك سلع مجهولة المصدر

وزيرة التخطيط

المشاط: 70% من الاستثمارات العامة خضراء بحلول 2030.. ونواب: لابد من منح حوافز تشجيعية

الاقتصاد الأخضر

برلماني: توجه الدولة نحو المشروعات الخضراء يعزز التنمية المستدامة

اللواء حاتم باشات

حاتم باشات يرحب بتحرك ترامب لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية: مصر حاربتهم نيابة عن العالم

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

