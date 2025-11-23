حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحقيق الانضباط المروري وتحسين حركة السير، وإعادة الوجه الحضاري للمدن.

وأكد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بأي تعديات على حرم الطريق أو إشغالات تعيق الحركة اليومية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة موسعة لإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع المدينة، للتأكد من الالتزام بالأماكن المخصصة وعدم التعدي على الطرق الرئيسية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 100 حالة إشغال متنوعة، إلى جانب رفع مخالفات أخرى كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

محاضر إشغال

وفي مركز بني مزار، واصلت الوحدة المحلية متابعتها للإشغالات ورخص المحال العامة، حيث تم تنفيذ 80 إزالة إدارية، وتحرير 11 محضر إشغال طريق، و10 محاضر ضبط إشغال، بالإضافة إلى 31 محضرًا متنوعًا شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية في أماكن تداول الغذاء، وعدم الحصول على الشهادات الصحية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.