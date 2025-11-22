قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بنسبة 86%.. حياة كريمة تنفذ 3199 مشروعًا بـ192 قرية في المنيا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا  أن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة داخل محافظة المنيا أوشكت على الانتهاء، حيث بلغت نسبة التنفيذ 86% في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

 وأشار إلى أن العمل يجري بخطى متسارعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحاً أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 3199 مشروعًا داخل 192 قرية بـ 5 مراكز هي: العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس، وتم حتى الآن الانتهاء من 2358 مشروعًا، من بينها 1627 مشروعًا تم تسليمها بالكامل ودخلت الخدمة رسميًا.

وأضاف المحافظ أن العمل يسير بالتوازي في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة؛ حيث يتم تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية في مركزي سمالوط وبني مزار، بينما تشمل المرحلة الثالثة مركزي المنيا ومطاي، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتطوير مستوى الخدمات بالقرى المستهدفة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن عددًا من القطاعات حقق نسب تنفيذ قياسية تراوحت بين 99% و100%، من بينها: شبكات مياه الشرب، البريد، نقاط الشرطة، نقاط الإطفاء، نقاط الإسعاف، المواقف، الأسواق، التضامن الاجتماعي، المجمعات الحكومية والزراعية، المدارس، كباري الري، ومراكز الشباب.

 كما تجاوزت نسب التنفيذ 80% في قطاعات الكهرباء، أبراج المحمول، محطات السكة الحديد، وتبطين الترع، مؤكدًا العمل على رفع معدلات الإنجاز في باقي القطاعات، وعلى رأسها: الصرف الصحي، الصحة، الغاز، الاتصالات، والطرق.

ولفت المحافظ إلى أن المشروعات المنتهية يتم تشغيلها فورًا، حيث دخلت الخدمة بالفعل مشروعات البريد، المجمعات الحكومية والزراعية، نقاط الإسعاف، نقاط الشرطة، المواقف، الأسواق، نقاط الإطفاء، مراكز الشباب، المدارس، الصحة، كباري الري، تبطين الترع، شبكات مياه الشرب، الكهرباء، الاتصالات، الغاز الطبيعي، ومحطات السكة الحديد، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

واختتم اللواء عماد كدواني مؤكدًا أن كافة المشروعات المتبقية في مراحل المبادرة المختلفة ستدخل الخدمة بداية العام الجديد، مشيرًا إلى المتابعة اليومية الدقيقة لضمان تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والارتقاء بمستوى المعيشة في القرى المستهدفة بكامل مراكز المحافظة.

