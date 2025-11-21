تفاصيل وفاة عروس بعد 10 أيام من رحيل زوجها اختناقا بالغاز في المنيا

بعد 10 أيام من إصابتها بالاختناق إثر استنشاق غاز داخل شقتهما، أسدل اليوم الستار على وفاة عروس إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، لتلحق بزوجها الذي توفي الايام الماضيه، متأثرين باختناق حاد نجم عن تسرب غاز في شقتهما، ليتحول يوم الفرح إلى مأتم وحالة من الحزن عمت ارجاء القرية.

بدأت فصول الحادث المروع بعد يوم واحد فقط من زفاف العريس "عادل . ن. ش " وعروسه "تهاني. ش. ر حيث شعر الجيران برائحة غاز كثيفة تنبعث من شقة العروسين، وبعد محاولات متكررة لفتح الباب دون جدوى، تم اكتشاف الحادثه ، فقد وجدوا العريس جثة هامدة بينما العروسه في حالة اختناق، وعلى الفور تم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج الا انها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 10 أيام من إصابتها بالاختناق.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية دفش يفيد بوفاة عريس وإصابة زوجته داخل شقتهما

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الوفاة والإصابة حدثتا نتيجة الاختناق أثناء الاستحمام، حيث رجّح أفراد الأسرة وجود تسريب غاز داخل السخان بدورة المياه أدى إلى إصابة الزوجين بحالة اختناق شديدة.

وأسفر الحادث عن وفاة العريس ويدعى "عادل. ن. س "في الحال، بينما تم نقل زوجته تهاني. ر إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وقررت النيابة العامة بندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان ، حيث أفاد تقرير مفتش صحة المركز بأن سبب الوفاة هو أسفكسيا الخنق الناتجة عن استنشاق الغاز، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي والتحريات الأولية لمباحث المركز.