قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل وفاة عروس بعد 10 أيام من رحيل زوجها اختناقا بالغاز في المنيا

وفاة عروس لتلحق بزوجها
وفاة عروس لتلحق بزوجها
ايمن رياض

بعد 10 أيام من إصابتها بالاختناق إثر استنشاق غاز داخل شقتهما، أسدل اليوم الستار على وفاة عروس إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، لتلحق بزوجها الذي توفي الايام الماضيه، متأثرين باختناق حاد نجم عن تسرب غاز في شقتهما، ليتحول يوم الفرح إلى مأتم وحالة من الحزن عمت ارجاء القرية. 

بدأت  فصول الحادث المروع بعد يوم واحد فقط من زفاف العريس "عادل . ن. ش " وعروسه "تهاني. ش. ر حيث شعر الجيران  برائحة غاز كثيفة تنبعث من شقة العروسين، وبعد محاولات متكررة لفتح الباب دون جدوى، تم اكتشاف الحادثه ، فقد وجدوا العريس جثة هامدة بينما العروسه في حالة اختناق، وعلى الفور تم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج الا انها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 10 أيام من إصابتها بالاختناق.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية دفش يفيد بوفاة عريس وإصابة زوجته داخل شقتهما

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الوفاة والإصابة حدثتا نتيجة الاختناق أثناء الاستحمام، حيث رجّح أفراد الأسرة وجود تسريب غاز داخل السخان بدورة المياه أدى إلى إصابة الزوجين بحالة اختناق شديدة.

وأسفر الحادث عن وفاة العريس ويدعى "عادل. ن. س "في الحال، بينما تم نقل زوجته تهاني. ر إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وقررت النيابة العامة بندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان ، حيث أفاد تقرير مفتش صحة المركز بأن سبب الوفاة هو أسفكسيا الخنق الناتجة عن استنشاق الغاز، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي والتحريات الأولية لمباحث المركز.

المنيا سمالوط اختناق غاز وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد