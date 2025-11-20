قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة المنيا توقيع الكشف الطبي على 720 مواطن بقرية السعدية

ايمن رياض

نظمت جامعة المنيا، قافلة تنموية متكاملة لقرية السعدية بمركز بني مزار شملت خدمات طبية وتوعوية وتثقيفية لأهالي القرية، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانطلاقًا من دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية متخصصة شملت: الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، العظام، الرمد، الأنف والأذن، النفسية والعصبية، القلب، الصدر، والجلدية.

وأشار إلى أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم خدماتها الطبية والتوعوية للبيئة المحيطة من خلال كوادرها الطبية المتميزة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 720 من أهالي القرية وصرف الأدوية لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متخصصة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية خلال فعاليات القافلة حيث عقدت كلية التربية للطفولة المبكرة ندوة بعنوان "افهمني صح" للتوعية بالتوحد عند الأطفال، كما عقدت كلية التمريض ندوة تثقيفية حول الأمراض المزمنة (الضغط والسكر).
 

المنيا جامعة المنيا قوافل طبية

