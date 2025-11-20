جامعة المنيا توقيع الكشف الطبي على 720 مواطن بقرية السعدية

نظمت جامعة المنيا، قافلة تنموية متكاملة لقرية السعدية بمركز بني مزار شملت خدمات طبية وتوعوية وتثقيفية لأهالي القرية، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانطلاقًا من دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية متخصصة شملت: الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، العظام، الرمد، الأنف والأذن، النفسية والعصبية، القلب، الصدر، والجلدية.

وأشار إلى أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم خدماتها الطبية والتوعوية للبيئة المحيطة من خلال كوادرها الطبية المتميزة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 720 من أهالي القرية وصرف الأدوية لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متخصصة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية خلال فعاليات القافلة حيث عقدت كلية التربية للطفولة المبكرة ندوة بعنوان "افهمني صح" للتوعية بالتوحد عند الأطفال، كما عقدت كلية التمريض ندوة تثقيفية حول الأمراض المزمنة (الضغط والسكر).

