مبادرة 100 مليون شجرة.. زراعة 94 شتلة متنوعة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في دعم الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة حاسمة تتبناها الدولة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التي تؤثر على مصر والعالم، وترسّخ دمج البعد البيئي في استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق بيئة صحية وآمنة.

وأوضح محافظ المنيا أن أعمال المرحلة الرابعة من المبادرة تتواصل بوتيرة سريعة ووفق برنامج زمني مُحكم في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أهداف المبادرة التي لا تقتصر على تحسين المظهر الجمالي فقط، بل تمتد لتشمل حماية المواطنين من آثار الاحتباس الحراري، وتثبيت التربة، وامتصاص ملوثات السيارات، وتحسين جودة الهواء، بما يعزز الصحة العامة.

وفي هذا الإطار، تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي تنفيذ حملات النظافة والتجميل وزراعة الأشجار، حيث تمت زراعة 44 شتلة متنوعة على طريق مصر–أسوان الزراعي أمام قرية الكوادي، ضمن جهود دعم المبادرة الرئاسية. كما شملت الأعمال تهذيب الأشجار والحشائش وري النباتات المزروعة على الطريق الزراعي، في إطار السعي لتحقيق المستهدفات البيئية والجمالية للمبادرة.

وفى مركز سمالوط تم زراعة 50 شتلة من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بقرية العزيمة، مع الاستمرار في زراعة الأشجار في مداخل ومخارج القرى سواء كانت زينة أو مثمرة، ومتابعة ريها بانتظام، بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.