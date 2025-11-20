حملات مكثفة لمتابعة تراخيص المحال العامة وإصدار 40 قرار غلق بالمنيا

كثّفت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة بالمنيا حملاتها الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من التزام أصحاب المحال بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، وتنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبمتابعة مباشرة من الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرًا لمخالفة القوانين والاشتراطات المنظمة لعمل المحال العامة، وتم إحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تنفيذ 40 قرار غلق لمحال تُدار بدون ترخيص بكل من مراكز: العدوة – بني مزار – مطاي – سمالوط – المنيا، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة.

وتُهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز لاستخراج التراخيص المطلوبة، بما يضمن ممارسة الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظّم، ويحافظ على حقوق المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.