ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوى بالمدارس

نظّمت مديرية أوقاف المنيا ندوة توعوية بمدرسة مصعب بن عمير الإعدادية تناولت موضوع "خطورة الرشوة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمشاركة الواعظة فاتن عبد الله جابر.

خطورة الرشوة بالمدارس

وخلال اللقاء أوضحت الواعظة أن الرشوة من أخطر الآفات الاجتماعية التي تُفسد القيم وتهدد استقرار المجتمعات، لما تمثله من اعتداء على مبدأ العدل والمساواة وانحراف عن القيم الدينية والأخلاقية، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «لعن الله الراشي والمرتشي»، تأكيدًا لحرمتها وخطورتها على الأمانة والمسئولية.

كما تناولت الندوة الآثار السلبية للرشوة، ومنها: ضياع الحقوق، وانتشار الظلم، وتعطيل مصالح الناس، إلى جانب دورها في نشر الفساد الإداري، وإضعاف الثقة بالمؤسسات، فضلًا عن إفساد الضمائر، وغياب تكافؤ الفرص، وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع واقتصاده.

وقد لاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًّا من الطلاب والمعلمين، الذين أكدوا أهمية استمرار هذه الفعاليات التوعوية الهادفة لتعزيز القيم الأخلاقية وتحصين الطلاب من المفاهيم المغلوطة.