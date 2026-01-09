قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبو شقة لـ صدى البلد: عدم إعلان كشوف الهيئة الوفدية يشوب انتخابات رئاسة الحزب بالبطلان

معتز الخصوصي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد في الانتخابات الحالية، إن كشوف الهيئة الوفدية لم تعلن، وهذه مسألة تشوب العملية الانتخابية بالبطلان؛ لأنه يتعين أن تعلن الكشوف قبل فتح باب الترشح.

وأكد أبو شقة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن د هناك قول بأن الهيئة الوفدية لا تتضمن اللجان النوعية، بالرغم من أن اللجان النوعية كانت جزءا من الهيئة الوفدية التي انتخبت رئيس الحزب في 11 مارس 2022.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: وتنص المادة 10  من لائحة الوفد على تشكيل الهيئة الوفدية، ومن ضمنها اللجان النوعية، وعلى ذلك فإن عدم الإعلان عن أسماء الهيئة الوفدية حتى الآن وما أثير بشأن إن الهيئة الوفدية لا تتضمن اللجان النوعية؛ فهذه مسألة تثير مشكلة قانونية قد تهدد الانتخابات كلها بالبطلان وهذا نص لائحي.

وأضاف: محمد عبد اللطيف، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، حاول تقديم أوراقه للترشح لرئاسة حزب الوفد، إلا أن الهيئة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد رفضت؛ لعدم إدراج اسمه ضمن كشوف الهيئة الوفدية.

وأكد أنه لا توجد أي جهة- سواء رئيس الحزب أو الهيئة العليا- تملك أن تخالف اللائحة، فهي بمثابة دستور والهيئة العليا بمثابة برلمان الحزب، فلا يجوز للبرلمان أن يخالف نصا دستوريا.

ووجه أبو شقة، رسالة إلى رئيس الحزب واللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، بما  يكن لهم كل الاحترام والتقدير بأنه يلفت إليهم النظر بشأن ذلك.

