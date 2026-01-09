سناء منصور: لا فرق بين قيادة المرأة والرجل.. وسيدة كانت سببا في انتشار السيارة

أكدت الإعلامية سناء منصور أن الجدل الدائر حول قيادة النساء لا يستند إلى واقع حقيقي، مشددة على أن التفرقة بين «سواقة ستات» و«سواقة رجالة» تختفي تمامًا في المجتمعات التي تُطبق القانون وتحترمه.

تجربة أوروبية غيرت المفاهيم

وخلال تقديمها برنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC، تحدثت سناء منصور عن تجربتها الشخصية في فرنسا، موضحة أن القيادة هناك تقوم على الاحترام المتبادل، وليست استعراضًا للقوة أو المهارة، حيث يخضع الجميع لقواعد مرورية واحدة دون أي تمييز على أساس النوع.

القانون يصنع الأمان والثقة

وأشارت إلى أن الالتزام الصارم بالقانون في الدول الأوروبية يخلق شعورًا عامًا بالأمان، موضحة أن المرأة تقود بثقة كاملة لأنها تعلم أن الطريق محكوم بالنظام، ولا مجال للترهيب أو المضايقات.

التاريخ يثبت دور المرأة في صناعة السيارات

وفي مفاجأة تاريخية، أوضحت سناء منصور أن المرأة لعبت دورًا محوريًا في بدايات صناعة السيارات، مؤكدة أن أول رحلة حقيقية أثبتت نجاح السيارة قامت بها سيدة.

بيرتا بنز.. أول من قاد السيارة لمسافات طويلة

وكشفت أن بيرتا بنز، زوجة المخترع الألماني كارل بنز، كانت أول شخص في التاريخ يقود سيارة لمسافة طويلة عام 1888، حيث قطعت أكثر من 100 كيلومتر برفقة أبنائها، في وقت كان زوجها مترددًا في تسويق اختراعه خوفًا من الفشل.

رحلة صنعت انتشار الاختراع عالميًا

وأضافت أن هذه الرحلة كانت نقطة تحول في تاريخ السيارات، إذ أثبتت كفاءة الاختراع وقدرته على العمل لمسافات طويلة، ما ساهم في انتشاره حول العالم، مؤكدة أن «شهادة ميلاد السيارة» ارتبطت بامرأة شجاعة.

رسالة واضحة ضد التمييز

واختتمت سناء منصور حديثها بالتأكيد على أن القيادة مهارة يحكمها الالتزام بالقانون وليس النوع، داعية إلى تغيير النظرة النمطية تجاه المرأة واحترام حقها الكامل في الطريق مثلها مثل الرجل.

يُذكر أن برنامج «ست ستات» يُعرض على قناة DMC، وتقدمه مجموعة من الإعلاميات هن: سالى شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور، حيث تناقش كل حلقة قضايا المرأة والأسرة والمجتمع من زوايا متعددة تهم الشارع المصري.