محافظ المنوفية: إطفاء حريق مخزن أشمون وخروج معظم المصابين من المستشفى
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سناء منصور: لا فرق بين قيادة المرأة والرجل.. وسيدة كانت سببا في انتشار السيارة

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
منار عبد العظيم

أكدت الإعلامية سناء منصور أن الجدل الدائر حول قيادة النساء لا يستند إلى واقع حقيقي، مشددة على أن التفرقة بين «سواقة ستات» و«سواقة رجالة» تختفي تمامًا في المجتمعات التي تُطبق القانون وتحترمه.

تجربة أوروبية غيرت المفاهيم

وخلال تقديمها برنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC، تحدثت سناء منصور عن تجربتها الشخصية في فرنسا، موضحة أن القيادة هناك تقوم على الاحترام المتبادل، وليست استعراضًا للقوة أو المهارة، حيث يخضع الجميع لقواعد مرورية واحدة دون أي تمييز على أساس النوع.

القانون يصنع الأمان والثقة

وأشارت إلى أن الالتزام الصارم بالقانون في الدول الأوروبية يخلق شعورًا عامًا بالأمان، موضحة أن المرأة تقود بثقة كاملة لأنها تعلم أن الطريق محكوم بالنظام، ولا مجال للترهيب أو المضايقات.

التاريخ يثبت دور المرأة في صناعة السيارات

وفي مفاجأة تاريخية، أوضحت سناء منصور أن المرأة لعبت دورًا محوريًا في بدايات صناعة السيارات، مؤكدة أن أول رحلة حقيقية أثبتت نجاح السيارة قامت بها سيدة.

بيرتا بنز.. أول من قاد السيارة لمسافات طويلة

وكشفت أن بيرتا بنز، زوجة المخترع الألماني كارل بنز، كانت أول شخص في التاريخ يقود سيارة لمسافة طويلة عام 1888، حيث قطعت أكثر من 100 كيلومتر برفقة أبنائها، في وقت كان زوجها مترددًا في تسويق اختراعه خوفًا من الفشل.

رحلة صنعت انتشار الاختراع عالميًا

وأضافت أن هذه الرحلة كانت نقطة تحول في تاريخ السيارات، إذ أثبتت كفاءة الاختراع وقدرته على العمل لمسافات طويلة، ما ساهم في انتشاره حول العالم، مؤكدة أن «شهادة ميلاد السيارة» ارتبطت بامرأة شجاعة.

رسالة واضحة ضد التمييز

واختتمت سناء منصور حديثها بالتأكيد على أن القيادة مهارة يحكمها الالتزام بالقانون وليس النوع، داعية إلى تغيير النظرة النمطية تجاه المرأة واحترام حقها الكامل في الطريق مثلها مثل الرجل.

يُذكر أن برنامج «ست ستات» يُعرض على قناة DMC، وتقدمه مجموعة من الإعلاميات هن: سالى شاهين، نهى عبد العزيز، شريهان أبو الحسن، آية جمال الدين، جاسمين طه زكي، وسناء منصور، حيث تناقش كل حلقة قضايا المرأة والأسرة والمجتمع من زوايا متعددة تهم الشارع المصري.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

مصطفي بكري

مصطفى بكري: من يعملون حول الرئيس ميعرفوش طعم الراحة

السفير الصيني بالقاهرة

السفير الصيني بالقاهرة: العلاقات مع مصر تعيش أفضل مراحلها فى التاريخ

المشترى عملاق المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر.. هل يشكل خطر علينا

المشترى عملاق المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر.. هل يشكل خطر علينا

بالصور

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

