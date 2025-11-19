أوقاف السويس ومركز النيل للإعلام ينظّمان ندوة حول دور رجال الدين في نشر الوعي

نظمت مديرية أوقاف السويس، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، ندوةً علمية تثقيفية بعنوان: "دور رجال الدين في نشر الرسائل التثقيفية"، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتعزيزًا لجهود الوزارة في ترسيخ الدور التنويري لرجال الدين ونشر الوعي الصحيح بين أفراد المجتمع.

وشهدت الندوة حضور الشيخ ماجد راضي، مدير مديرية أوقاف السويس، وعدد من السادة الأئمة والوعّاظ، وممثلي الجهات المعنية بالشأن الدعوي والثقافي بالمحافظة.

وتناول اللقاء التأكيد على الدور المجتمعي لرجال الدين في توجيه الرأي العام، وسبل تقديم الرسائل التثقيفية بأسلوب علمي مبسط وفعال، إضافة إلى مناقشة أهمية الخطاب الديني الوسطي في مواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة، وتعزيز وعي المجتمع تجاه مختلف القضايا.

وأكد الشيخ ماجد راضي أهمية توظيف المنابر الدعوية واللقاءات العلمية في نشر الرسائل التوعوية الصحيحة في المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في نشر الوعي وتحصين المجتمع.

وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون البنّاء بين مديرية أوقاف السويس ومركز النيل للإعلام، بما يُسهم في دعم الشراكة المؤسسية لنشر الفكر الرشيد وتعزيز الوعي المجتمعي بمحافظة السويس.